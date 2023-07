Erneute Insolvenz: Achimer Stadtbäckerei leidet unter hohen Kosten

Von: Dennis Bartz, Nina Baucke, Christian Walter

Teilen

Die Achimer Stadtbäckerei geht in das vierte Insolvenzverfahren. Die rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Mittwoch über den aktuellen Stand der Dinge sowie über die nächsten Schritte informiert. © Bartz

Die Achimer Stadtbäckerei meldet Insolvenz an, bis einschließlich August seien die Gehälter noch gesichert, heißt es von Seiten des Insolvenzverwalters.

Achim – Es ist nicht lange her – im vergangenen November – dass Roberto Ferrari Renzi, Chef der Achimer Stadtbäckerei, Vermutungen um eine Insolvenz als „Lügen“ und „Falschmeldungen“ bezeichnet hatte. Jetzt bestätigt sich der Verdacht aber offenbar doch, denn am Freitag eröffnete das Amtsgericht Verden das Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen – bereits das vierte nach 2013, 2019 und 2020.

Wie die Bremer Insolvenzkanzlei Willmer / Köster am Mittwoch bestätigte, hat die Achimer Stadtbäckerei beim zuständigen Amtsgericht in Verden einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat daraufhin der Mitteilung der Kanzlei zufolge den Sanierungsexperten Dr. Malte Köster, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Bäckerei-Kette bestellt. „Köster kennt das Unternehmen und war beim Eigenverwaltungsverfahren, das die Achimer Stadtbäckerei noch vor der Pandemie Ende 2020 mit einem rechtskräftigen Insolvenzplan abgeschlossen hatte, bereits als Sachwalter zur Überwachung der insolvenzrechtlichen Schritte tätig“, schreibt Meike Ostrowski, Sprecherin der Kanzlei, in einer Mitteilung.

330 Mitarbeiter der Achimer Stadtbäckerei informiert

„Zusammen mit seinem Team, zu dem auch Kanzleipartner Dr. Hans-Joachim Berner gehört, hat der vorläufige Verwalter die Arbeit im Unternehmen bereits aufgenommen und die rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den aktuellen Stand der Dinge sowie über die nächsten Schritte im Insolvenzverfahren informiert. Der laufende Geschäftsbetrieb der Bäckerei-Kette, die insgesamt 32 ,Garde-Bäcker‘-Filialen in Bremen und im Umland sowie in Cuxhaven und Buxtehude betreibt, kann bis auf Weiteres fortgeführt werden. Die Gehälter der Beschäftigten sind bis einschließlich August 2023 gesichert“, so die Insolvenzkanzlei weiter. Die Bundesagentur für Arbeit habe den gestellten Antrag auf Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes nach einer sehr sorgfältigen Prüfung genehmigt.

Hohe Kostensteigerungen für Energie und Rohwaren sind nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzliche Belastungen für den Betrieb. Diese konnten laut Insolvenzverwaltung nicht länger kompensiert werden. © Bartz

Zu den Gründen für das Insolvenzverfahren heißt es von der Kanzlei Willmer / Köster: „Eine wesentliche Ursache der finanziellen Schieflage bei der Achimer Stadtbäckerei ist ein schwieriges Branchenumfeld, das in besonderem Maße von hohen Kostensteigerungen für Energie und Rohwaren gekennzeichnet ist. Nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese zusätzlichen Belastungen nicht länger kompensiert werden.“

Mitarbeiterin der Achimer Stadtbäckerei kritisiert unregelmäßige Gehaltszahlungen

Eine Mitarbeiterin der Achimer Stadtbäckerei, die namentlich nicht genannt werden möchte, und bislang als Bäckereifachverkäuferin in einer Filiale arbeitet, kritisiert in einem Gespräch mit dieser Zeitung unter anderem die unregelmäßige Zahlung des Gehalts.

Sie sei bereits seit einigen Jahren im Unternehmen tätig und habe dort auch ihre Ausbildung absolviert – in den vergangenen Monaten habe sich die Situation dann aber zugespitzt. „Mein Gehalt wird auf zwei Zahlungstermine aufgeteilt – etwa 900 Euro erhalte ich zum 1. eines Monats, weitere 600 Euro zum 15.“, berichtet sie. Doch dies sei immer häufiger nicht eingehalten worden: „Das Gehalt kam mal ein paar Tage, manchmal fast eine Woche zu spät“, berichtet sie. So auch diesen Monat wieder. Bis spätestens Freitag, sei ihr gesagt worden, werde das Gehalt aber kommen.

Von dem Insolvenzverfahren habe sie erst auf Nachfrage ihrer Filialleitung vom zuständigen Gebietsleiter erfahren, der dies dann aber bestätigt habe. Dennoch laufe der Betrieb aber normal weiter, auch für sie: „Ich habe meinen Schichtplan für diese Woche erhalten.“

Die Mitarbeiterin habe in den vergangenen Monaten zunehmend das Gefühl gehabt, dass es Probleme gebe: So habe es zeitweise keine Baguettes gegeben, weil auch Lieferanten nicht pünktlich bezahlt worden seien. Unter den Mitarbeitern werde erzählt, dass auch Mieten für die Filialräume zum Teil monatelang nicht bezahlt worden seien. Einige Kollegen von ihr seien unzufrieden, hätten bereits gekündigt oder seien drauf und dran, den Betrieb zu verlassen. „Für mich ist auch Mitte Juli Schluss“, kündigt sie an.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, wird laut Insolvenzverwaltung nun geprüft: „In den kommenden Wochen werden im engen Austausch mit allen Beteiligten mögliche Zukunftsperspektiven geprüft. Dies schließt Ansätze zur Sanierung aus eigener Kraft ebenso ein wie den Einstieg neuer Investoren. Dazu wurde ein strukturierter Investorenprozess gestartet“, schließt die Mitteilung zum Insolvenzverfahren.