Inklusionsturnier beim TSV Achim: „Von da unten ist alles anders“

Lions wecken Begeisterung

+ © Schmidt Vollen Einsatz und großen Sport zeigten die Rollstuhlsport-Laien im Finale. Spaß hatten am Ende alle Teilnehmer und Verlierer sah dieses Turnier eigentlich nicht. © Schmidt

Achim - Spaß und mitreißenden Sport haben am Sonntag die Akteure beim zweiten Inklusionsturnier des TSV Achim Lions in der Sporthalle am Arenkamp in Uphusen geboten. Die Begeisterung der Rollstuhl-Basketballer wirkt mitreißend: Immer mehr Interessierte mit und ohne Handicap finden Gefallen an dieser außerordentlich rasanten und technisch sehr anspruchsvollen Sportart. Ab 9.30 Uhr starteten beim Turnier insgesamt acht Teams mit klangvollen Namen wie „Die Feuerstühle“ oder „Eiskalte Händchen“ und gingen mit gezielten Pässen und Korblegern auf Punktejagd.