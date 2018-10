Ingo Jans neuer Polizeichef in Achim

Polizeirat Ingo Jans ist seit Anfang Oktober Leiter des Polizeikommissariats Achim und damit Chef von 90 Beamten. Nach einem Lehramtsstudium sei er doch noch in seinem Traumberuf gelandet, freut sich der Ritterhuder. - Foto: Mix

achim - Von Michael Mix. Achim hat einen neuen Polizeichef. Seit Anfang Oktober leitet Ingo Jans das Kommissariat an der Obernstraße. Der 49-Jährige ist Nachfolger von Thorsten Strier, der nach sechs Jahren auf dem Posten jetzt für den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz verantwortlich ist.

„Polizist war mein Traumberuf“, verriet Jans gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Dennoch wäre er fast Lehrer geworden.

Geboren und aufgewachsen in Osterholz-Scharmbeck, betrieb der junge Mann als Ruderer Wettkampfsport. „So kam es, dass ich nach der Schulzeit Pädagogik, Sport und Geographie studierte, aber unterrichtet habe ich nie“, erläutert Ingo Jans.

Denn der Traumberuf wollte nicht aus seinem Kopf. Also besuchte er nach dem abgeschlossenen Lehramtsstudium die Polizei-Fachhochschule in Oldenburg. „Erste Praxiserfahrung habe ich dann 2004 im Einsatz- und Streifendienst in Achim gesammelt“, berichtet Jans.

Im Laufe der Jahre lernte er die Polizeiarbeit von der Pike auf kennen und durchlief verschiedene Aufgabenfelder an unterschiedlichen Orten. Bei der Kripo Verden kümmerte er sich um jugendliche Intensivtäter. In Osterholz-Scharmbeck, seiner Heimatstadt, befasste er sich mit Bandenkriminalität.

Zwischenzeitlich gehörte Jans auch einer gemeinsamen Ermittlergruppe der Polizei Bremen und der Polizeidirektion Oldenburg an. „Das war besonders spannend und prägend für mich. Kriminalität in einer Großstadt ist ja doch anders als auf dem Land und bringt andere Herausforderungen mit sich. Das Netz der Dienststellen in Bremen ist vergleichsweise engmaschiger, aber da ist eben auch mehr gegenseitige Unterstützung notwendig“, erklärt Ingo Jans.

Später arbeitete er im Stab der Direktion Oldenburg mit und wurde Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Delmenhorst. Eine Aufgabe, die er zuletzt auch drei Jahre lang in Verden ausübte.

Zuvor hatte Jans allerdings bereits zwei Jahre lang einen Master-Studiengang zum höheren Polizeidienst absolviert. Frei nach dem Motto: Wenn schon Traumberuf, dann aber richtig!

Ingo Jans hat inzwischen den Dienstgrad eines Polizeirats erreicht. „Vom anfangs silbernen Stern zum goldenen Stern auf dem Abzeichen und das nach dem Umweg mit dem Lehramtsstudium – das ist eine tolle Sache“, bekennt er stolz. „Da muss ich mich manchmal kneifen.“

Als Leiter des Polizeikommissariats Achim habe er die Fachaufsicht über die Kripo und die Schutzpolizei, sagt Jans. „Diese Begriffe gibt es ja heute gar nicht mehr“, merkt der neben ihm sitzende Helge Cassens, Pressesprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, lächelnd an. Im Fachjargon heißen diese Aufgabengebiete jetzt „Kriminal- und Ermittlungsdienst“ beziehungsweise „Einsatz- und Streifendienst“.

Jans ist nach eigenen Angaben nun Chef von 90 Beamten. Diese sind zum größten Teil im Hause in Achim tätig, aber auch die benachbarten Polizeistationen in Oyten, Ottersberg und Thedinghausen sind dem Kommissariat in der größten Stadt des Landkreises zugeordnet.

Kriminalität und Unfällen vorzubeugen, ist dem neuen obersten Ordnungshüter in der Achimer Zentrale ein Anliegen. Er wolle die Arbeit seines Vorgängers Thorsten Strier, der sich unter anderem im städtischen Präventionsrat stark engagiert hat, fortsetzen, versprach Jans und verwies auf die Veranstaltung zum „Tag des Einbruchschutzes“ am kommenden Sonntag im Rathaus.

Wenn er mal nicht im Dienst ist, geht der in Ritterhude wohnende 49-Jährige gerne sportlichen Aktivitäten nach. Radfahren, auch mit dem Mountainbike, und Paddeln mit einem Kajak zählt Jans als Hobbys auf. „Und mit meiner Partnerin bin ich häufig mit dem Wohnmobil unterwegs.“

Auch wenn er nun seinen Traumberuf „in auch noch guter Entfernung zum Wohnort“ praktiziert, so ist das Lehramtsstudium für Ingo Jans nicht umsonst gewesen. „Ich bin jetzt Pädagoge auf der Straße. Wir sind ja eine kommunikative Polizei.“