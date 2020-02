Inga Rumpf kommt mit Band

Achim – Ex-Frumpy-Sängerin Inga Rumpf gastiert am Samstag, 7. März, mit ihrer Band im Kasch. Das Konzert unter dem Motto „Singing Songs“ beginnt um 20 Uhr im großen Saal.

„Singing Songs“, so heißt auch das Titelstück des aktuellen Repertoires von „Inga Rumpf & Friends“. Erinnerungen werden lebendig: „Singing Songs“ strahlte wie ein Fixstern auf der dritten Frumpy-LP „By The Way“ (1972), in dem Inga Rumpf die geradezu mystische Verschmelzung der Sängerin mit ihrem Publikum besingt. Nein, beschwört!, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Konzert. „Es ist eine grandiose Momentaufnahme sinnlicher Tiefe, eine herzergreifende Ballade, pure Emotion, gekleidet in Text und Musik.“

Nicht zuletzt deswegen genießt Inga Rumpf bei ihren zahlreichen Fans Kultstatus. Sie hat sich einen Namen gemacht als Sängerin der City Preachers, bei denen sie ihre Karriere als Folk-Predigerin begann, als geniale Interpretin von Jazz, Blues, R&B und Soul, vor allem aber als Rocksängerin bei Frumpy und Atlantis, den Bands, die in den 70er-Jahren deutsche Rockgeschichte geschrieben haben.

Stücke wie „How The Gypsy Was Born“ und „Friends“ sind zu Hymnen avanciert, werden bei den Auftritten immer wieder stürmisch gefeiert. Doch mit der schier unerschöpflichen Fülle von Songs aus ihrer Feder nimmt Inga Rumpf das Publikum nun mit auf eine ganz persönliche kreative Zeitreise:

„Singing Songs“ ist laut Mitteilung mehr als das musikalische Abbild einer Jahrzehnte währenden unvergleichlichen Karriere. Das neue Programm ist nicht zuletzt ein Tribut an ein Publikum, das bis heute in die Konzerte pilgert, um seinem „Rock’n’Roll Preacher“ zu huldigen. Auch dieses Stück, verewigt auf der LP „Atlantis“ (1973), ist natürlich ein fester Bestandteil des Repertoires.