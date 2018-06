Indische Wege zur Sparsamkeit

Lesung erheitert und dient als Lebensratgeber

+ Extrem sympathisch dieser Typ: Der Niederländer Ernest van der Kwast las aus seinem dritten Roman und „plauderte aus dem Nähkästchen“. - Foto: Schmidt

achim - Von Ingo Schmidt. In ihrer Lesereihe hatte die Buchhandlung Hoffmann am Freitagabend den niederländischen Bestsellerautor Ernest van der Kwast zu Gast. Der Schriftsteller mit indischen Wurzeln präsentierte seinen dritten Roman mit dem Titel „Mama Tandoori“, der zwar bereits 2010 erschienen war, aber jetzt erst in deutscher Übersetzung in den Handel kam.