Ina und Hector machen den Ziegen Beine: Schäferin Sabine Klatt bekommt bei ihrer Arbeit am Ellisee tierische Hilfe

Von: Dennis Bartz

Schäferin Sabine Klatt hat die Herde immer im Blick. © Bartz

Achim – Mit dem für ihre Zunft typischen Hirtenstab und dazu passendem Hut steht Schäferin Sabine Klatt inmitten der blühenden Heide und lässt ihren Blick über die Herde vor ihr schweifen. Die 420 grau-gehörnten Heidschnucken und 30 Burenziegen erledigen stoisch ihren Job im Naturschutzgebiet Sandtrockenrasen am Ellisee in Bierden.

„Wir sind einmal pro Jahr hier. Die Tiere halten das Buschwerk in Schach und verjüngen die Pflanzen“, erklärt Klatt, die ganz entspannt die Fragen des Reporters beantworten kann. Denn die Schäferin kann sich auf die beiden Border-Collies an ihrer Seite verlassen: Die sechsjährige Ina und der neunjährige Hector haben alles Blick und achten genau darauf, dass die Herde sich nur innerhalb des für sie bestimmten Bereichs bewegt.

Ohne einen Fingerzeig flitzen die beiden eigenständig los, als sich einige Ziegen vom Rest der Herde entfernen. Ina reagiert sofort, Hector folgt mit nur wenigen Metern Abstand. Die beiden sind ein eingespieltes Team und haben die Situation Sekunden später im Griff.

Und schon stehen sie wieder an der Seite von Klatt und holen sich ihre verdiente Streicheleinheit ab. „Ina und Hector müssen am Tag sehr viel laufen, das ist jedoch kein Problem für sie. Anstrengend ist dagegen die Kopfarbeit, denn sie müssen immer konzentriert sein. Aber die Arbeit steckt ihnen im Blut“, erklärt Klatt, die besonders an heißen Tagen viel Wasser für die Hunde dabei hat. Nach ihrem Dienst bekommen sie eine Extraportion Futter, und die Schäferin gönnt sich einen Kaffee.

Die Heide blüht und die Herde grast. © Bartz

Hin und wieder muss auch Klatt selbst aktiv werden, um die beiden Hütehunde bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dann greift sie zur Pfeife und bläst kräftig hinein. Einmal, wenn die Herde nach links laufen soll, zweimal für „rechts“.

Beim sich jährlich wiederholenden Einsatz der Schafe und Ziegen von Klatts Bruder Jörk Hemsoth aus Langwedel-Nindorf handelt es sich nicht etwa um einen „kosmetischen“ Eingriff in die Natur: Es geht stattdessen darum, das Naturschutzgebiet in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten. „Ich habe gelernt, dass das, was das Menschenauge schön findet, nicht immer auch gut für die Natur ist. Es muss im Gesamtkontext Sinn ergeben“, sagt Klatt und erklärt, dass das Areal seltene Pflanzen beherbergt und ein Rückzugsgebiet für vom Aussterben bedrohte Tierarten ist.

Zwischendurch erhalten die beiden Hunde eine Streicheleinheit. © Bartz

Etwa zwei Wochen dauert der Einsatz am Ellisee – dann wird die Herde zu ihrem nächsten Einsatzort gebracht. „Wir übernehmen vor allem Heideflächen und Moore in den Landkreisen Verden und Rotenburg. Unsere Saison startet im Mai, wenn die Lämmer groß genug sind, und endet im Januar“, erklärt Klatt, die es genießt, mit der Herde und ihren Hunden unterwegs zu sein. „Für mich ist es eine schöne und sinnvolle Aufgabe, Natur- und Deichschutz zu machen. Papierkram wäre nichts mehr für mich.“

Vor zehn Jahren hatte Klatt ihren alten Job im Büro an den Nagel gehängt und ist damals fest bei ihrem Bruder eingestiegen. Davor hatte sie ihn bereits häufig unterstützt – entsprechend leicht fiel ihr der Jobwechsel.

Eine Ziege streckt sich nach dem höheren Buschwerk. © -

„Eine reguläre Ausbildung zum Schäfer beziehungsweise zur Schäferin dauert drei Jahre“, sagt Klatt. Die Arbeit umfasse viel mehr, als „nur“ dafür zu sorgen, dass keines der Tiere auf Abwege gerät. „Wir achten auf die Tiergesundheit, schneiden die Klauen und scheren die Wolle – wir leisten aber auch Geburtshilfe.“ Die Hunde, am besten eignen sich Border-Collies, bräuchten ebenfalls rund drei Jahre, bis sie ihren Job perfekt beherrschen. „Am besten machen sie ihre Ausbildung zusammen mit dem Schäfer, den sie später begleiten: Denn die Hunde lesen den Menschen, nur dann werden sie ein perfektes Team“, ergänzt Klatt.

Ein Ärgernis seien mitunter die Hundehalter, die sich nicht daran halten, dass auf Naturschutzflächen wie am Ellisee ganzjährig Leinenpflicht gilt. „Einige sind leider unbelehrbar – die meisten von ihnen nehmen aber zum Glück Rücksicht.“