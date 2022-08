Beliebter Treffpunkt mitten in der Stadt

Von: Michael Mix

Die Terrasse bietet zahlreiche Sitzgelegenheiten, frei von Verkehrslärm. © -

Achim – „Wollen wir uns im Atrium treffen?“ Unzählige Achimerinnen und Achimer haben diese Frage schon gehört oder selbst gestellt. Und das nun seit 25 Jahren. Denn solange existiert das von Frank Adler (56) und Michael Richter (53) geführte Lokal im Rathausgebäude inzwischen.

„Den Geburtstag wollen wir diesmal aber nicht feiern“, sagen die Gastronomen. Denn seit Corona sei die personelle Lage angespannt. Das war früher anders.

Am 21. August 1997 eröffneten Adler und Richter die Gaststätte mitten in der Fußgängerzone. An einer Adresse, die zuvor mehr schlecht als recht lief. Im Rathaus-Neubau hatten zwei Wirte nacheinander mit dem „Risto Rondo“ nur spärlich Gäste angelockt. „Sie kamen im Laufe der Jahre beide auf mich zu und boten mir an, das Lokal zu übernehmen“, erzählt Adler, der damals erfolgreich das „Andere Zeiten“ an der Langenstraße betrieb. Als dann auch noch der Chef von Getränke Ahlers, Hauptlieferant der Kneipen, ihn zu dem Schritt ermunterte, habe er zugegriffen.

„Ich wollte das aber nicht alleine machen. Denn in einer Kleinstadt erwarten die Gäste, dass der Chef präsent ist“, erklärt Frank Adler. Das gelte im Übrigen für den Einzelhandel in Achim genauso, auch auf diesem Sektor funktionierten nur inhabergeführte Läden, ergänzt der gelernte Kaufmann, der „immer schon in der Gastro gejobbt“ hatte. Adler sprach seinen Bekannten Michael Richter an, ob er nicht Lust hätte, mit ihm zusammen im Rathaus ein modernes Lokal zu eröffnen. Der drei Jahre Jüngere, der seinerzeit Betriebswirtschaft studierte und als Aushilfskraft im Café „Chic“ an der Herbergstraße in Achim und später im Bremer „Leopold"s“ bereits Erfahrung in der Branche gesammelt hatte, sagte zu.

Die Chemie zwischen beiden stimmte, was noch heute so ist. „Obwohl wir vollkommen unterschiedliche Typen sind“, merkt Richter an. „Franki ist eher der Lebhaftere, während ich ein bisschen introvertiert bin.“ Was sich beim Stichwort „Werder“ allerdings schlagartig ändert.

Die jungen Männer, beide um die 30, waren sich einig, dass das an die Wand gefahrene „Risto Rondo“ mit seinen Spielautomaten und der „konservativ-spießigen Hotelbar“ (Adler) nicht nur einen neuen Namen bekommen musste. „Café-Restaurant-Bar“, lautete das Konzept der Junggastronomen für das „Atrium“, das „ein Treffpunkt der Generationen“ werden sollte. Und wurde. Hellere Farben und eine frische Inneneinrichtung trugen dazu ebenso bei wie eine Speisekarte mit preisgünstigem Mittagstisch oder auch das Getränkeangebot mit Weinen vom Fass. Und nicht zuletzt Frank Adler und Michael Richter sowie das angestellte, geschulte Personal, das offen und freundlich, aber nicht aufdringlich mit den Gästen umgeht.

Zum zehnten Geburtstag des „Atrium“ 2007 hielten es die Wirte für angebracht, das Lokal umzubauen und um einen „Raucherraum“ zu erweitern. Das offene Treppenhaus zum Untergeschoss und die offene Küche verschwanden, die Inneneinrichtung wurde noch mal einladender gestaltet und aufgepeppt, etwa durch lederbezogene Sitzbänke. Und eine eingebaute Akustikdecke wirkt seitdem lärmmindernd.

„Die Ansprüche der Gäste wachsen ständig“, weiß Frank Adler. „Es reicht nicht mehr, nur ein paar Tische aufzustellen.“

Die seit 2020 grassierende Pandemie mit ihren Lockdowns und Abstandsregelungen bedeutete auch für das „Atrium“ einen Einschnitt. Abholangebote statt Bewirtung am Tisch gab es nun monatelang. Um mehr Platz für Gäste in der schwierigen Zeit zu haben, wurde der bisherige Raucherraum in das übrige Lokal eingegliedert.

Während das Geschäft nun wieder läuft, hat die Gastronomie seit Corona massiv mit Personalproblemen zu kämpfen. „In Hochzeiten waren hier knapp 30 Leute in Küche und Service beschäftigt, jetzt sind es gerade noch die Hälfte“, berichtet Michael Richter. Viele hätten inzwischen Jobs mit besseren Arbeitszeiten und vielleicht auch höherer Bezahlung gefunden, etwa im Einzelhandel oder in der Logistik.

Wirte aus Leidenschaft: Frank Adler (links) und Michael Richter betreiben seit 1997 das „Atrium“. © Mix

Adler und Richter haben auf den Personalengpass reagiert und die Öffnungszeiten reduziert. Sonntags bleibt das „Atrium“ geschlossen, außerhalb der Markttage öffnet es erst um 11 Uhr und abends gehen meist schon spätestens um 23 Uhr die Lichter aus. „Und im Oktober machen wir erstmals zwei Wochen Betriebsferien“, fügt Frank Adler hinzu, „dann habe ich das erste Mal mehr als zwei Wochen Urlaub im Jahr“.

„Überwiegend hatten wir hier eine schöne Zeit“, blickt Michael Richter auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Mit den meisten Gästen mache es Spaß, manch tolle Party sei im „Atrium“ gefeiert worden. Berufsmüde seien sie noch nicht, der Pachtvertrag mit der Stadt solle bald wieder um weitere fünf Jahre verlängert werden. Frank Adler nickt. „Unsere Berufung ist, Gastgeber zu sein.“