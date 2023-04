Schöne Haut, gesunde Füße, gute Vibes: Neue Angebote für Kosmetik und Fußpflege in der Fußgängerzone

Von: Christian Walter

Nadja Jakimenko (links) und Tatjana Wiederspan haben ihre beiden Geschäfte „Ava Beauty“ und „Ultimativ Kosmetik“ unter einem Dach vereint. © Christian Walter

Nadja Jakimenko und Tatjana Wiederspan haben ihre beiden Geschäfte „Ava Beauty“ und „Ultimativ Kosmetik“ unter einem Dach vereint – in der ehemaligen Schuback-Filiale in der Achimer Fußgängerzone.

Fragt man Tatjana Wiederspan und Nadja Jakimenko, wieso die Wahl ihres gemeinsamen Geschäftsortes auf die Achimer Fußgängerzone gefallen ist, kommt von ersterer ohne einen Moment des Überlegens und mit voller Überzeugung: „Wir lieben Achim!“ Und ebenso ohne Zögern ergänzt Jakimenko: „Wir wollen hier nie wieder weg.“ Das viele Grün in der Stadt, die Nähe zum Wasser und das Ländliche bei gleichzeitig guter Anbindung haben die Kosmetikerin und Hautpflegeexpertin Wiederspan sowie die medizinische und kosmetische Fach-Fußpflegerin Jakimenko, die beide nicht gebürtig aus der Stadt kommen, nicht nur privat mit ihren Familien mit kleinen Kindern, sondern nun auch beruflich hier sesshaft werden lassen.

Letzteres mit ihren beiden Geschäften „Ultimativ Kosmetik“ und „Ava Beauty“ unter einem Dach – in den ehemaligen Räumlichkeiten der Parfümerie Schuback an der Obernstraße 25. Am Samstag war Eröffnung mit Snacks, Getränken und einer Menge potenzieller und zukünftiger Kundinnen und Kunden.

„Ultimativ Kosmetik“: Spezialisiert auf Hautpflege

Tatjana Wiederspan hat sich auf (Gesichts-)Hautpflege spezialisiert, mit einer ganzen Palette an Details: Zum Beispiel mithilfe von sogenanntem „Microneedling“, einer „Behandlung auf Medizin-Niveau“ – so heißt es auf ihrem Werbe-Flyer. Dabei handelt es sich um eine Hautbehandlung mit einer feinen Nadel etwa gegen Hyperpigmentierung, vorzeitige Hautalterung, Unreinheiten oder Akne-Narben, die die Zell-Erneuerung anregt.

In ihrem Portfolio listet die 35-Jährige auch Angebote gegen Mitesser, großflächigere Unreinheiten und Akne auf, neben Soforthilfe für extrem sensible Haut, einem Angebot für unreine Mischhaut – etwa bei Schülerinnen und Schülern oder Studierenden – oder auch eine sogenannte Lymphmassage zum Abbau giftiger Stoffe, und vieles mehr. Dabei kooperiert sie mit dem Hautpflegeprodukte-Hersteller „Dermalogica“, der unter anderem vegane Produkte für sogenanntes „clean beauty“ vertreibt. Tatjana Wiederspan hat zudem eine Zusatzqualifikation als „Medical Expert“.

Schöne und gesunde Füße mit „Ava Beauty“

Nadja Jakimenko wiederum kümmert sich einerseits um das Wohlergehen der Füße ihrer Kundschaft: In der kosmetischen Fußpflege stehen neben dem Lackieren und Kürzen von Nägeln auch Fußbäder, Peelings und Shellac-Behandlungen auf der Angebotsliste, zudem kümmert sie sich um das Entfernen von Hornhaut. Beim medizinischen Aspekt ihres Berufs hat die 28-jährige Fach-Fußpflegerin unter anderem krankhafte Veränderungen an Haut und Nägeln im Blick. Dazu können bei ihr Waxing-Behandlungen an verschiedenen Körperbereichen gebucht werden, und auch Wimpern- und Augenbrauenlifting sowie Make-up hat sie auf Anfrage im Portfolio.

Wir haben schon lange davon geträumt, irgendwann mal was zusammen zu machen. Da hat sich das auf dem goldenen Tablett angeboten.

Wiederspan und Jakimenko verbindet eine gemeinsame berufliche Vergangenheit: Bei Dodenhof waren sie Kolleginnen im Kosmetik- beziehungsweise Parfümerie-Bereich. „Kennen und lieben gelernt haben wir uns aber auf Sylt“, erzählt Tatjana Wiederspan und strahlt ihre Kollegin und Freundin Nadja Jakimenko an. Beiden ist anzumerken, dass sie gut miteinander können. „Wir haben uns schon lange gegenseitig unterstützt und davon geträumt, irgendwann mal was zusammen zu machen. Da hat sich das auf dem goldenen Tablett angeboten, uns hier gemeinsam beruflich zu entfalten“, sind sich die beiden einig.

Genau sechs Wochen lang haben sie die ehemalige Parfümerie-Filiale mit ihren Partnern in Eigenleistung umgebaut, Zwischenwände versetzt, Behandlungszimmer und einen großzügigen Kundenraum geschaffen, in dem auch abendliche Workshops stattfinden werden. Sie hatten sich einen engen Zeitplan gesetzt: „Bis Ostern wollten wir auf jeden Fall fertig sein. Viele haben gesagt: ,Das schafft ihr nie!‘“ Nun wären bis Ostern sogar noch zwei Wochen übrig gewesen.

Es geht uns darum, alles abzudecken, was zum Wohlfühlen dazugehört.

„Wir hätten auch kleiner gekonnt“, sagen sie über ihre neue berufliche Heimat, „aber wir planen auch für die Zukunft“. Und da seien sie für vieles offen: Vielleicht bieten sie künftig noch mehr Workshops an, vielleicht Schulungen für den beruflichen Nachwuchs in der Branche, aus denen sie dann „Schützlinge in die Welt schicken könnten“. Auch ein weiterer Partner in den Räumlichkeiten sei denkbar – zwei Behandlungsräume stünden noch zur Verfügung, ob für Physiotherapie, Massage oder Ähnliches. Es gehe ihnen darum, unter einem Dach „alles abzudecken, was zum Wohlfühlen dazugehört.“

Frischer Geist und Energie für die Achimer Innenstadt

Nicht zuletzt ist das neben ihrer fachlichen Arbeit auch das Drumherum: In den umgebauten, aufgehübschten Räumen hängt etwa Holzdeko mit Stichwörtern wie „Good Vibes only“, „Zuhause“, „Schön hier“ und „Herzlich Willkommen“. Wiederspan und Jakimenko betonen, dass sie mit ihren offenen, positiven Gemütern die Innenstadt mit beleben und einen frischen Geist einziehen lassen wollen.

Dass sie nun gemeinsam in Achim tätig sein können, erfüllt Wiederspan und Jakimenko sichtlich mit Freude. Sie arbeiten und leben gerne in der Stadt, sagen sie. Achimhabe viele schöne Ecken für Ausflüge in der Freizeit, für gemeinsame Zeit mit Kindern, wie in den Stadtwald oder an die Weser. „Das sind unsere Kraftorte“, sagt Tatjana Wiederspan. „Da holen wir uns die Energie, die wir hier in die Innenstadt bringen wollen.“

Kontakt und Prozentwoche

Tatjana Wiederspan ist mit ihrer „Ultimativ Kosmetik“ erreichbar unter Telefon 01520/7282835, Nadja Jakimenko von „Ava Beauty“ unter 0160/92329324.

In dieser Woche gibt es eine Aktion zur Eröffnung: Auf alle Produkte gibt es 15 Prozent Rabatt, und 20 Prozent auf alle Neubuchungen von Behandlungen – auch wenn diese erst später stattfinden.

