In-Arbeit-Bringen ist angesagt

Die Helmut-Hüneke-Halle in Embsen wird längst wieder sportlich genutzt. Im Ortsausschuss gab es allerdings Kritik wegen Mängeln bei der Grundreinigung nach Auszug der Flüchtlinge. Die Heizungen seien „nicht mit durchgezogen worden“, monierte ein Sportler in der Einwohnerfragestunde. Andere beklagen den jetzt sehr rutschigen Hallenboden. Da sei beim Grundreinigen wohl eher zuviel des Guten getan worden. Achims Bürgermeister Ditzfeld versprach, die Reklamationen an den Landkreis weiterzuleiten, der die Reinigung in Auftrag gegeben hatte. - Foto: Laue