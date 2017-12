Imposantes Pianokonzert und Schneegestöber beschließen Achimer Weihnachtsmarkt

Mit dem imposanten Piano aus Tom Hanks Film „Big“ sorgten Dennis Volk und Leslie Lynn nicht nur für ein richtiges Highlight für die großen Achimer und Achimerinnen, sondern auch für riesigen Spaß bei Kindern am letzten Tag des Achimer Weihnachtsmarkts am Samstag. Die kleine Budenstadt auf dem Bibliotheksplatz sei neun Tage lang gut angekommen, waren sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Marko Thönsing, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), und die Organisatoren Ulrik Borcherdt und Kevin Marks einig.

Viel Zuspruch gab's auch von in der Weihnachtszeit Zugereisten. Während Dennis Volk und Leslie Lynn „Let it snow“ auf dem Walking Piano anstimmten, wurde mit einem richtigen Schneegestöber bei acht Grad plus der Weihnachtsmarkt offiziell kurz vor 18 Uhr beendet. Es wird wohl eine Neuauflage geben, bei der der Veranstalter Uga und die Organisatoren Stummer, Borcherdt und Marks konstruktive Kritik durchaus berücksichtigen wollen. - hem/Fotos: Hemmen