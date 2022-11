Immer wieder zerstören Unbekannte an Ueser Brücke gepflanzte Bäume

+ © Bartz Günter Henke mit von Unbekannten abgebrochenen drei jungen Eschen, die der Baumliebhaber nach den drei Enkeln Greta, Emil und Isabella eines Nachbarn benannt hatte. © Bartz

Achim – Wer mag keine Bäume oder weiß nicht um deren Bedeutung? In Achim gibt es offenbar Menschen dieser Art. Was vor allem Günter Henke sehr traurig stimmt. Der frühere Mitinhaber einer Firma für Gartenbau und Landschaftsplanung hat in den vergangenen 25 Jahren als Privatmann in eigener Initiative 50 Bäume unterhalb der Ueser Brücke angepflanzt. „Sehr viele davon wurden durch Vandalismus zerstört“, beklagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Vor 25 Jahren habe er auf der Grünfläche nahe der Weser 25 Setzlinge „von Eiche über Esche bis Walnuss“ in die Erde gebracht. Die Aktion sei in Absprache mit der Stadt erfolgt. Und jedes Bäumchen habe er jemandem gewidmet, erzählt Henke. Die einzelnen Exemplare seien „für Freunde, Nachbarn, Verwandte, frisch Geborene – für alle, die es verdient haben“, von ihm gepflanzt und mit Namen gekennzeichnet worden.

Heute könnte also ein Wäldchen die Ueser Brücke zieren. Doch die Bilanz fällt mehr als ernüchternd aus. „Nur zwei Bäume sind übrig geblieben: eine Walnuss und eine dreistämmige Buche.“

Das liegt nicht etwa daran, dass der Großteil der Setzlinge in den meist heißen Sommern vertrocknet ist. „Ich habe sie regelmäßig mit Kanistern ausgiebig gegossen“, versichert der in der Nähe wohnende Pflanzenfachmann. Viele der zarten Bäumchen seien abgebrochen worden. „Sie sind dreimal in drei Jahren zerstört worden.“

Ein Umweltfrevel, über den Günter Henke nur den Kopf schütteln kann und den er angesichts der Klimakrise besonders verwerflich findet. Denn die grünen Recken sind, besonders wenn sie in gewisser Größe und mit ausladender Krone den Erdboden überragen, bekanntlich wichtige CO2-Speicher. „Heute hätten die Bäume die Höhe der Brücke erreicht und könnten diese ein Stück weit verdecken“, sagt Henke. „Das wäre ein kleiner Wald.“

Der 78-Jährige unternahm in den vergangenen zwei Jahren einen neuen Anlauf und pflanzte erneut 25 Bäume im Bereich der Brücke an. Das kannste knicken, dachten sich wohl vorbeikommende Dummköpfe und verrichteten wiederholt ihr zerstörerisches Werk. Günter Henke ist fassungslos. „Drei der Bäume sind schon wieder tot.“ Die jungen Eschen hatte er nach den Enkeln eines „lieben Nachbarn“ benannt: Greta, Emil und Isabella.

Inzwischen hat der Landschaftsarchitekt, Baum- und Pflanzenliebhaber in der Nähe auch einen Blühstreifen angelegt. „Die für viele Insekten und Kleintiere als Futterpflanze dienenden Blumen und Gräser entwickeln sich in den kommenden Jahren hoffentlich noch prächtig.“

Günter Henke appelliert an alle, die rings ums Haus über ein Stück freie Fläche verfügen, diese gewinnbringend für den Natur- und Klimaschutz zu nutzen: „Selbst in kleinen Gärten kann man Bäume pflanzen.“