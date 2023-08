Imhorster Biohof lädt ein zur Landpartie in Riede Felde

Von: Philipp Köster

Zur dritten Imhorster Landluft kamen im vergangenen Jahr rund 600 Gäste. © Foto: Schlüter-Ehrecke

Felde – Kaum ist die Ferienzeit vorbei, gibt es auch wieder zahlreiche Veranstaltungen in der Region. In der Samtgemeinde locken am kommenden Sonntag zwei Ausflugsziele (siehe auch Kasten).

So veranstaltet der Biohof Imhorst in Felde sein viertes großes Hoffest, die „Imhorster Landluft“. Die Veranstaltung beginnt am 27. August um 11 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

37 Aussteller beteiligen sich laut Mitteilung des Visselhöveder Kompetenznetzwerks Ökolandbau Niedersachsen an dieser Landpartie und bieten auf dem Hofgelände ihre Produkte an, und zwar Schönes und Praktisches für Garten und Haus – von Möbeln über Filz bis zu Skulpturen.

Nach Angaben von Hofeigentümer und Landluft-Erfinder Dietrich Lange gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahr auch etliche Neuerungen. So feiert Melanie Neure Premiere mit ihrem Seifenmanufaktur-Stand, die Gäste können sich zudem an feinsten Burgern und vegetarischen Pfannkuchen an Alessandro Leihbechers „Foodtruck Ninis“ laben. Biopizza und Kaffeespezialitäten serviert Maik Hembluck von Biten-Pizza. Gretchens Unverpackt-Laden aus Syke ist ebenso zu Gast wie „UmamiFerment“ aus Bremen und das Biorestaurant Liekedeeler aus Verden. Weitere Anziehungspunkte sind laut Lange die Biosenf-Manufaktur von Anke und Ralf Hartmann aus Worpswede sowie Fruchtweine aus Wilhelmshaven und Craft-Bier aus Oldenburg.

Die Biogewächshäuser sind bei Rundgängen zu bestaunen. © Schlüter-Ehrecke

Pago Balke zeigt seine Kunstobjekte, feine Keramik gibt es bei Nora Tiegel aus Oldenburg zu sehen, Ledertaschen bei Marion Burmeister. Kerstin Fröhling lockt mit fair gehandelten Produkten, Sally Gardens sorgt für die musikalische Untermalung, Kinder kommen beim Ponyreiten auf ihre Kosten. Verschiedene Infostände und die Führungen mit Martin Clausen vom Biohof runden das Programm ab.

Dietrich Lange: „Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind vorhanden. Doch wäre es schön, wenn viele Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad zum Hof Imhorst, Imhorst 4 in Riede-Felde, kommen würden.“

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass wegen des Radrennens TK-Cycling-Tour an diesem Tag rund um Riede wie in der gesamten Samtgemeinde einige Straßen zeitweise gesperrt sind und die Anfahrt deshalb schwierig sein könnte.

Das Hoffest ist eine Veranstaltung der „Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen“. Im Rahmen dieser Reihe geben Biobetriebe in Niedersachsen auf ihren Hoffesten und Märkten den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in den Ökolandbau, bieten gute Unterhaltung und kulinarische Spezialitäten.

Die Aktionstage finden bereits zum 27. Mal statt. Alle Termine sind auf der Webseite www.aktionstage-oekolandbau.de zu finden. pk

Infos über Sperrzeiten und zum Programm gibt es auf der Homepage der Imhorster Landluft

www.imhorster-landluft.de