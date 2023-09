Im kleinen Kreis „auf Projekte einigen“

Neuralgischer Verkehrspunkt: die Feldstraße zwischen Obern- und Bergstraße. © mix

Achim – Das Mobilitätskonzept für die Achimer Innenstadt des Ingenieurbüros LK Argus liegt auf dem Tisch, und inzwischen gibt es auch Stellungnahmen von weit mehr als 300 Bürgerinnen und Bürgern sowie eigene Papiere von CDU, SPD und Grünen dazu. Tenor ist, Radfahrern und Fußgängern gegenüber dem Autoverkehr mehr Platz einzuräumen. Wo und wieviel genau, darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Das Thema stand am Dienstag auf der Tagesordnung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, allerdings ging es in der Sitzung weniger um inhaltliche Fragen, vielmehr traten in der stickigen Luft im Ratssaal „atmosphärische Störungen“ zwischen den Fraktionen zutage.

„Es ist ein bisschen unschön, ärgerlich und respektlos, dass über das Konzept nicht schon vor der Sommerpause beraten wurde“, echauffierte sich Isabel Gottschewsky. Die Vorsitzende der CDU-Fraktion kritisierte damit SPD und Grüne, die erst in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Vorstellungen für eine Verkehrswende im Zentrum der Stadt dargelegt hatten. Gottschewsky und Mitstreiter waren dagegen bereits im Mai mit einer Ausarbeitung in Sachen Mobilität in Achims Mitte um die Ecke gekommen.

Werner Wippler (SPD) ging auf den Vorwurf der Vorrednerin nicht ein, sondern fasste noch mal kurz den Ansatz seiner Fraktion bei dem Thema zusammen. „Um den Klimaschutz zu schaffen, wollen wir dem Auto nicht länger den Vorrang vor anderen Verkehrsträgern geben“, sagte er und nannte die Stichworte „Tempo-30-Zonen“ und „Fahrradstraßen“. Der Abschnitt zwischen dem Gieschen-Kreisel und dem Achimer Bahnhof solle verkehrsberuhigt werden, „da sind wir nahe am Vorschlag der CDU“, merkte Wippler an.

Grünen-Fraktionschef Michael Schröter beschwor gemeinsames Vorgehen in der Angelegenheit. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich die Politik hinter einem Startprojekt versammelt.“ Er könne sich vorstellen, als Erstes die vor allem für Radfahrer gefährliche Verkehrssituation auf der L 158 am Berg vor dem Gieschen-Kreisel durch das Schaffen einer Tempo-30-Zone zu entschärfen. Und auch ein „Shared Space“, also ein gemeinsamer, gleichberechtigter Raum für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger, im Bereich Feld- und Bergstraße sei vielleicht konsensfähig. „Wir sollten uns das mal in der Gemeinde Bohmte anschauen, die haben zehn Jahre Erfahrung damit“, schlug Schröter vor. „Die Zahl der Unfälle ist dort dramatisch zurückgegangen.“

Wie Christdemokratin Gottschewsky warb der Grüne dafür, sich in der mit Vertretern aus den Ratsfraktionen besetzten Arbeitsgruppe Innenstadt „auf Projekte zu einigen“. Angesichts der Schulden Achims werde es dabei aber auch darum gehen, „was wir uns als Stadt finanziell leisten können“, fügte Schröter hinzu.

Von einer „prekären Haushaltslage“ sprach Hans Baum (FDP). „Wir werden in den nächsten Wochen merken, dass von den Vorhaben kaum etwas umzusetzen ist“, prophezeite er. Wie bei „Achim-West“ handele es sich um eine „Planung für die Schublade“, um „Symbolpolitik“.

„Schön, dass Sie eine Glaskugel haben und wissen, wie lange die Wirtschafts- und Finanzkrise andauert“, konterte Schröter und mahnte: „Wir können die Verkehrsprobleme in Achim nicht lange liegen lassen.“

Martin Puls (CDU) nahm in der Sitzung die Sozialdemokraten ins Visier. „Die SPD legt uns ein faules Ei ins Nest.“ Denn sie habe vor Kurzem über das von LK Argus betrachtete Untersuchtungsgebiet hinaus Vorschläge in Verkehrsfragen gemacht, „bis runter zur Unterstraße“. Das sei „am Bürger vorbei“ gewesen. Denn ein Prozent der Achimer Bevölkerung habe sich ja vor Monaten zum Mobilitätskonzept geäußert. Puls redete sich regelrecht in Rage und zog gegen die SPD, die doch ebenfalls in der Lenkungsgruppe mitwirke, kräftig vom Leder. „Welchen Sinn haben Absprachen dort, wenn sie einer Fraktion scheißegal sind.“

Die SPD reagierte darauf nicht direkt. Aber den Antrag, über bestimmte Punkte ihres Konzepts in der Sitzung abzustimmen, zogen Wippler und Genossen zurück.