Im Einsatz für die „Stachelritter“: Roswitha und Wolfgang Gessner aus Achim betreiben private Pflegestelle für Igel

Von: Dennis Bartz

Anders als die meisten anderen Wildtiere bekommen Igel ihren Nachwuchs erst im Spätsommer. © Bartz

Achim – Auf dem Terrassentisch im Garten von Roswitha und Wolfgang Gessner in Achim liegt ein Puzzle mit 1000 Teilen. Irgendwann soll es das Bild eines Igels zeigen – aber bisher sind nur ein paar Randstücke an der richtigen Stelle. „Ich komme gar nicht dazu, weil mich die echten Stachelritter auf Trab halten“, sagt die 72-Jährige, die mit ihrem Ehemann eine private Pflegestelle betreibt. „Fünf bis sechs Igel gehen bei uns im Garten ein und aus“, sagt Wolfgang Gessner. Er hat zwei Wildkameras im Garten angebracht, um die nachtaktiven Tiere beobachten zu können.

Professionelle Unterstützung bekommen die beiden vom Verein Igelpflege Rotenburg/Wümme, der zwei Igelstationen mit voll ausgestattetem Igelkrankenhaus in Rotenburg und Bremen-Osterholz betreibt. „Wenn wir ein krankes oder verletztes Tier aufnehmen, melden wir uns dort“, erklärt Roswitha Gessner.

Die Teams der Vorsitzenden Merwel Otto-Link und Sonja Elfenbein, Leiterin der Außenstelle in Bremen-Osterholz, haben derzeit alle Hände voll zu tun. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass anders als die meisten anderen Wildtiere Igel ihren Nachwuchs erst im Spätsommer bekommen. „Wir versorgen im Moment viele Igelbabys, die hilflos aufgefunden wurden, weil sie ihre Eltern verloren haben oder ihr Nest zerstört wurde“, erklärt Otto-Link. Sie betreut in Rotenburg derzeit 42 kranke oder verletzte Igel, weitere 30 sind zur Versorgung in Bremen-Osterholz untergebracht. Und fast täglich kommen Neue hinzu. „Insgesamt haben wir an beiden Standorten in diesem Jahr bereits 450 Igel aufgenommen“, berichtet Otto-Link.

Die Zahlen zeigen: Die Not der Igel ist in diesem Jahr besonders groß. Grund dafür ist unter anderem die trockene Hitze. „Wir nehmen deshalb viele Tiere auf, die stark dehydriert sind. Erst nach einer Infusion kehren bei ihnen dann die Lebensgeister zurück“, so Merwel Otto-Link. Wie man verhindern kann, dass es soweit kommt, erklärt Roswitha Gessner: „Die Menschen sollten in ihren Gärten jeden Tag frisches Wasser bereitstellen. Nicht nur für Vögel, sondern auch nachts für Tiere wie den Igel.“

Bereits seit acht Jahren widmet sich das Ehepaar Gessner in seiner Freizeit der Aufnahme und Pflege der stacheligen Wildtiere. Damals entdeckte die Tochter vier Igelbabys im Garten. Das Kleinste wog gerade einmal 116 Gramm und hätte alleine nicht überlebt. „Die Igelmutter war überfahren worden“, erinnert sich Roswitha Gessner. Sie und ihr Mann päppelten die vier auf, bis sie groß genug waren, um alleine zu überleben. Für das Quartett und andere Igel stellten sie in ihrem Garten spezielle Schlaf- und Futterhäuser auf. „Die machen wir regelmäßig sauber und füllen täglich das Futter und Wasser auf“, berichtet Roswitha Gessner. Dass ihr Engagement bei einigen Menschen für Kopfschütteln sorgt, ist ihr egal: „Mein Mann und ich machen das ja zum Wohle der Tiere. Und ich möchte, dass meine Urenkel Igel nicht nur aus dem Bilderbuch kennen.“

Und was steht auf der Speisekarte von Igeln? Merwel Otto-Link empfiehlt feuchtes Katzenfutter ohne Soße oder Gelee, ungewürztes Rührei, das gerne schön glibberig sein darf, und dazu ausreichend Wasser. Ungeeignet sei dagegen (Katzen-)Milch, weil Igel keine Lactose vertragen. Auch mit Obst könne der Igel als bekennender Fleischfresser nichts anfangen. „Er geht nur an Fallobst, um sich dort Würmer zu holen.“

Für sein Engagement bekommt das Ehepaar Gessner auch Zuspruch. Einige Tierärzte und der Nabu rufen an, wenn eine Pflege- oder Auswilderungsstelle gesucht wird. Einmal meldete sich eine besorgte Nachbarin, die fürchtete, dass es einem Igel in ihrem Garten schlecht geht. Aber Roswitha Gessner konnte Entwarnung geben: „Da waren nur zwei Igel gerade dabei, Babys zu machen. Dabei kann es ganz schön laut zugehen. Ich habe ihr gesagt, dass dabei aber noch nie ein Igel gestorben ist“, sagt die Tierfreundin und lacht.

Roswitha und Wolfgang Gessner (von links) mit Sonja Elfenbein und Merwel Otto-Link. © Bartz

Eine große Gefahr droht Igeln dagegen nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in einigen Gärten – denn viele Menschen setzen heute leichtfertig Mähroboter und Rasentrimmer ein, kritisieren Merwel Otto-Link und Sonja Elfenbein, die im Igelkrankenhaus oft Tag und Nacht um das Leben der Opfer kämpfen: Denn Igel haben trotz ihrer Stacheln, die sie vor Fressfeinden schützen, gegen die scharfen Klingen der Geräte keine Chance. „Weil sie keine Fluchttiere sind, rollen sie sich ein, wenn ein Mähroboter kommt“, erklärt Otto-Link. Jede Woche landen schwer verletzte Igel mit klaffenden Wunden und abgetrennten Gliedmaßen auf ihrem Tisch. Alleine in dieser Woche mussten sechs verletzte Igel von einer befreundeten Tierärztin operiert werden.

Wer nicht auf den Einsatz eines Mähroboters verzichten möchte, aber Igel nicht gefährden will, sollte das Gerät nur tagsüber in der Zeit von 10 bis 16 Uhr einsetzen und zuvor unter Büschen nachschauen, ob dort womöglich ein Igel im Schatten liegt.

Um Platz für die schweren Fälle zu haben, ist die Igelpflege Rotenburg auf private Pflege- beziehungsweise Päppelstellen wie die von Roswitha und Wolfgang Gessner angewiesen. „Jedem, der Igel helfen möchte, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht Sonja Elfenbein, die in ihrer Außenstelle in Bremen-Osterholz bereits viele Igel aus dem Raum Achim aufgenommen hat. Sie ist unter Telefon 0172/5471644 zu erreichen.

Wie gut die Zusammenarbeit funktionieren kann, zeigt das Beispiel der beiden Igel Ignata und Pucks, die Anwohner in Thedinghausen entdeckt hatten. „Wir haben sie bei uns aufgenommen und schnell gemerkt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt“, erinnert sich Roswitha Gessner. Und tatsächlich litt Ignata unter Lungenwürmern und musste dringend behandelt werden. Pucks entwickelte sich zunächst gut, verletzte sich dann aber schwer, als er sich in einem Maschendrahtzaun verfing. „Wir hatten auch ihn bei uns aufgenommen und später zum Auswildern zurück nach Achim gebracht“, erklärt Merwel Otto-Link, die beobachtet hat, dass immer mehr Igel auf Hilfe angewiesen sind: „Wegen der Umwelteinflüsse und dem Mangel an Insekten sind viele von ihnen krank.“

Weitere Infos gibt es unter www.igelpflege-rotenburg-wümme.org.