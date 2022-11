Ihre Straßen, ihr Bezirk, ihr Block: Nachts unterwegs mit Zeitungsausträgerin Ilse Beyer

Die 77-jährige Ilse Beyer trägt seit zehn Jahren das Achimer Kreisblatt aus. Inzwischen kennt sie viele Abonnenten und sorgt täglich dafür, dass sie pünktlich ihre Zeitung erhalten. © Dennis Bartz

Achim – „2:45“ zeigen die roten Leuchtziffern des Weckers auf dem Nachttisch an diesem viel zu frühen „Morgen“, als erst leise und dann immer lauter ein Signal ertönt. Zeit aufzustehen. „Noch einmal kurz umdrehen, nur für fünf Minuten“, fleht der innere Schweinehund. Nix da: Die Gesprächspartnerin soll schließlich nicht warten.

Nur 45 Minuten bleiben bis zum vereinbarten Termin um 3.30 Uhr. Kaum genug Zeit für Cappuccino, Stulle und Katzenwäsche. Denn es sind auch noch zehn Minuten Fußmarsch bis zum Treffpunkt auf dem Lidl-Parkplatz an der Verdener Straße in Achim-Baden. Geschafft, pünktlich zum nächtlichen Reportereinsatz als Begleitung von Zeitungsausträgerin Ilse Beyer.

Beste Laune mitten in der Nacht

Die 77-Jährige ist trotz der Uhrzeit bereits bestens gelaunt. „Ein Morgenmensch bin ich eigentlich nicht“, erklärt sie auf Nachfrage. „Frühaufsteherin auch nicht. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt“, sagt sie, während sie zwei Zeitungsstapel routiniert und schwungvoll in ihren Kleinwagen wuchtet. Der Motor brummt währenddessen leise vor sich hin, damit die Heizung ihren Dienst verrichten kann.

Es sind, zumindest für diese Jahreszeit, recht angenehme vier Grad Celsius, bei wenig Wind und wolkenlosem Himmel. Zeitungsausträgerin oder Zeitungsausträger zu sein ist kein Schönwetterjob, und nicht immer hat Ilse Beyer so viel Glück wie heute. Auch bei Sturm, Eis und Schneeregen sollen die Abonnenten schließlich ihre Nachrichten des Tages pünktlich im Briefkasten oder in der Zeitungsrolle haben.

Damit das auch an diesem Morgen klappt, unterbricht Ilse Beyer den Plausch und startet ihre Tour. Es gibt viel zu tun und die Zeit drängt. Die Rentnerin, die früher als Verkäuferin und Sekretärin ihr Geld verdiente, legt den ersten Gang ein und gibt Gas. Während ihr Fahrzeug den Supermarkt-Parkplatz verlässt, spielt NDR 1 Niedersachsen im Radio „Love is in the Air“ von John Paul Young. Mit fröhlicher Musik geht eben jede Arbeit leichter von der Hand.

Straßen bleiben neuerdings nachts dunkel

Seit die Stadt Achim nachts die Laternen ausschaltet, um Energie zu sparen, wirken die Straßen wie verlassen. In den Häusern brennt um diese Zeit noch keine Lampe und so ist die einzige Lichtquelle der Scheinwerfer des Wagens von Ilse Beyer. Um diese Zeit wagen sich nur die aus dem Haus, die unbedingt müssen. Wie die beiden Hunde, die ein dunkel gekleideter Mann Gassi führt. Würden die beiden Tiere keine Leuchthalsbänder tragen, die weihnachtlich grün und rot blinken, würde das Trio in der Dunkelheit verschwinden.

Dass in Achim fast alle Straßen nachts dunkel bleiben, daran musste sich Ilse Beyer zunächst gewöhnen, gesteht sie. Lange habe das aber nicht gedauert: „Ich kenne mein Gebiet in- und auswendig und habe immer eine Taschenlampe dabei. Damit komme ich gut zurecht.“ Optimal sei das aber noch nicht und darum möchte sie sich eine Stirnlampe kaufen: „Dann habe ich beide Hände frei.“ Dass sich besonders Frauen nun alleine auf den dunklen Straßen unsicherer fühlen, dafür hat sie Verständnis. Für sie selbst gelte das aber nicht: „Ich bin kein ängstlicher Typ.“ Weil die Straßenlaternen nachts nicht mehr leuchten, sei es jedoch schwieriger geworden, unbekannte Touren als Vertretung für andere Austräger zu übernehmen, wenn diese krankheitsbedingt ausfallen oder Urlaub haben: „Nicht alle Häuser haben eine gut sichtbare Nummer. Darum dauert es dann schon mal länger.“

Das ist für mich normal geworden. Ich stehe inzwischen gerne so früh auf. Das hält mich fit.

Während der Reporter immer noch mit der Müdigkeit kämpft, hat Ilse Beyer bereits die Hälfte ihrer Tour geschafft. Wie schafft sie es, jeden Morgen so früh aufzustehen? „Das ist für mich normal geworden. Ich stehe inzwischen gerne so früh auf. Das hält mich fit. Die frische Luft und die Bewegung tun mir gut. Als ich noch zwei Touren gemacht habe, kam ich locker auf 10 000 Schritte am Tag“, erklärt sie und ergänzt: „Leichter fällt es natürlich im Sommer. Dann kann ich beobachten, wie die Sonne aufgeht, und erfreue mich am Vogelzwitschern.“ Im Winter könne die Arbeit dagegen auch mal eine Herausforderung sein. „So früh am Morgen hat schließlich noch niemand Schnee geschippt oder gestreut, weil fast alle noch schlafen. Einige Pflastersteine werden besonders glatt.“ Die erfahrene Austrägerin packt dafür zur Sicherheit Streugut ein und trägt die Spikes, die der Verlag allen Austrägern zusammen mit Lampe, Warnweste und Tasche zur Verfügung stellt.

70 bis 80 Zeitungen jede Nacht

Bereits seit zehn Jahren trägt die 77-jährige Etelserin die Lokalausgabe des Achimer Kreisblatts aus und hat dafür kürzlich als Dankeschön eine Urkunde und einen Gutschein bekommen. Bis vor einigen Jahren machte sie die Touren noch zusammen mit ihrem Ehemann. Er war am liebsten zu Fuß unterwegs, sie bevorzugte schon damals den Kleinwagen. „Seit mein Mann dann gestorben ist, mache ich nun alleine weiter“, erzählt Ilse Beyer.

Ihr Bezirk trägt die Nummer „55“ und umfasst das Gebiet nördlich der Verdener Straße zwischen Am Alten Mühlenberg und Bahnhofstraße in Baden. Täglich zwischen 70 bis 80 Zeitungen verteilt sie dort – an sechs Tagen in der Woche. Am Sonntag ist ihr Ausschlaftag. „Das genieße ich dann sehr“, sagt Ilse Beyer, für die dieser Job zusätzlich zur Rente eine wichtige Einnahmequelle ist. Der Stundenlohn plus Nachtzuschlag hilft ihr besonders in dieser Zeit, weil vieles teurer geworden ist. „Außerdem sollen ja meine Enkel etwas Schönes zu Weihnachten bekommen“, betont Ilse Beyer.

Nach all den Jahren kennt sie viele Abonnenten auf ihrer Stammroute inzwischen persönlich. „Ich verwöhne sie. Einige sind schon älter und nicht mehr so gut zu Fuß. Dann laufe ich gerne die Auffahrt hinauf bis zum Briefkasten und nutze nicht die Zeitungsrolle an der Straße“, erklärt Ilse Beyer, die noch nicht ans Aufhören denkt. In der Weihnachtszeit freut sie sich über das ein oder andere Geschenk als Dankeschön von ihren Abonnenten: „Eine ältere Dame hatte mir Jahr für Jahr einen kleinen Korb überreicht. Das war ihr bis zuletzt immer sehr wichtig. Leider lebt sie inzwischen nicht mehr“, erzählt Ilse Beyer.

Verlag freut sich immer über Interessierte am Austräger-Job

Sie ist eine von derzeit etwa 85 Austrägerinnen und Austrägern, die das Achimer Kreisblatt verteilen. Fallen mehrere von diesen krankheitsbedingt aus, wird es für die Vertriebsmitarbeiter wie Andreas Kieselbach schwer, täglich alle 125 Bezirke zu besetzen. „Wir bräuchten eigentlich mindestens 100 Austrägerinnen und Austräger“, betont er und freut sich über jeden Interessierten, der sich telefonisch unter 04202/515131 oder per E-Mail an vertrieb.achim@kreiszeitung.de meldet.

Wenn es hart auf hart kommt, weiß Kieselbach, dass er auf Ilse Beyer bauen kann. „Er ruft mich auf dem Handy an, wenn er Ersatz sucht, auch kurzfristig am Morgen“, sagt die 77-Jährige, die den freundlichen und wertschätzenden Austausch lobt. An diesem Morgen aber bleibt ihr Telefon stumm. Um 5.30 Uhr steckt sie die letzte Zeitung in einen Briefkasten. „Fertig“, sagt sie bestens gelaunt. Es ist immer noch stockdunkel, als sie sich auf den Weg nach Hause macht. Zeit für eine Tasse Kaffee – und danach für eine Mütze voll Schlaf.

