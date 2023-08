„Ihr macht was ganz, ganz Wichtiges“

Teilen

Kurt Voßberg, Lena Schierenbeck und Jutta Marks mit dem Preis für Zivilcourage, nebst Bürgermeister und Ratsvorsitzender. © -

Achim – „Hilfsbereitschaft kann nicht durch Erlasse hergestellt werden. Sie muss in den Herzen der Menschen entstehen.“ Mit diesem Zitat des früheren Schweizer Politikers, Historikers und Schriftstellers Sigmund Widmer leitete Bürgermeister Rainer Ditzfeld die Feier anlässlich der Verleihung des Achimer Ehrenpreises 2023 ein.

Zur 24. Auflage der offiziellen Würdigung von ehrenamtlichem Einsatz begrüßte das Stadtoberhaupt am Donnerstagabend im Gasthof Zur Linde zahlreiche Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Institutionen, darunter Ehrenbürgermeister Christoph Rippich. Und natürlich saßen auch die zu Ehrenden nebst ihren Angehörigen und Laudatoren im Saal.

„Wir sind zusammengekommen, um das unheimliche Engagement von Menschen zu würdigen, die ihre Energie und Zeit in den Dienst anderer stellen“, sagte Ditzfeld. Es trage dazu bei, die Gesellschaft zusammenzuhalten. „Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Vielen Dank dafür!“

Ratsvorsitzende Ute Barth-Hajen hielt einen Schutzengel in der Hand. „Sie sind alle Engel“, sagte die Grüne an die versammelten Ehrenamtlichen gewandt. Gerade auch alle, die Angehörige pflegen, leisteten unfassbar wertvolle Arbeit. „Ihr macht was ganz, ganz Wichtiges“, unterstrich Barth-Hajen. „Euch schickt auf alle Fälle der Himmel.“

Simone Ketscher und Birgit Falldorf ehrte die Stadt für Hilfsbereitschaft. Die beiden Schwestern teilten ihre Wohnung und ihr Leben mit Sabine Botzek, die nach einer schweren Erkrankung nicht mehr allein zurechtgekommen sei. Die Frauen hätten sie daraufhin in ihre Obhut aufgenommen, informierte Laudator Christoph Maaß. „Ein goldenes Herz haben die beiden“, sage Botzek. „Ein solches Handeln ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, fügte Maaß hinzu. Falldorf und Ketscher hätten ihre Tür und ihr Herz in der Tradition der biblischen barmherzigen Samariter geöffnet, lobte der Pastor.

Der Achimer Musiker Till Simon lockerte die Veranstaltung mit Liedern auf, darunter viele gefühlvolle Songs. © -

Rainer Last ist seit 2011 bei der Kita Achimer Schlaumäuse ehrenamtlich tätig. „Rainer, Rainer, Rainer“ schalle es jede Woche mittwochs und donnerstags durch die Einrichtung, denn die Kinder freuten sich sehr über den regelmäßigen Gast, legte Lobredner Lars Niclas dar. Last, der gelegentlich von seiner Frau Renate unterstützt werde, lese den Mädchen und Jungen vor, bastele und werke mit ihnen, „oft einen ganzen Tag lang“, was auch das Erziehungspersonal entlaste. „Rainer hat einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder“, stellte Kita-Leiter Niclas fest. Last zeigte sich gerührt von der Auszeichnung und bekannte: „Strahlende Kinderaugen sind mein größter Lohn.“

Für ehrenamtliches Engagement wurde außerdem Martin Grabolle geehrt. Das Mitglied der Fußballabteilung des TSV Achim unterstütze Jugendevents und sei oft ungeltlich zur Stelle, vor allem in Sachen Altpapiersammlung. „Martin Grabolle ist jedes Wochenende am Sportzentrum im Einsatz“, berichtete Laudator Burkhardt Bless. Er sorge dort für Ordnung, Sauberkeit und wirke mit seiner Präsenz auch dem Vandalismus entgegen. „Grabolle hat in sechs Jahren rund 300 Altpapiercontainer durchgeschleust, was 850 Tonnen entspricht“, verdeutlichte der Vorsitzende des TSV Achim.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld begrüßte im Saal des Gasthofs Zur Linde die geladenen Gäste. © bartz

Einer der Gruppenpreise für ehrenamtliches Engagement ging an die „Omas gegen Rechts“. Die überparteiliche Initiative trete antidemokratischen Tendenzen entgegen. Die Achimer Gruppe zeige auf Veranstaltungen, etwa am Gedenktag zur Reichspogromnacht am 9. November, Flagge, sagte Angelika Saupe. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sprach in ihrer Lobrede von „mutigen Protagonistinnen“, die sich für den „Erhalt von Grund- und Menschenrechten“ einsetzten. Die Gruppe gab als Dank für den Preis ein Lied, das sie sonst auf Kundgebungen singt, zum Besten: „Wir kämpfen für die Kinder und leisten Widerstand“.

Ausgezeichnet wurde auch der Trägerverein des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch). Seit mehr als 30 steuerten Ehrenamtliche die Einrichtung und nicht etwa die Stadt, sagte Silke Thomas. Und das sei auch gut so, meinte die als Laudatorin auftretende frühere Mitarbeiterin des Kasch. Das Virus, ansprechende kulturelle Veranstaltungen in Achim zu bieten, halte sich hoffentlich weiterhin hartnäckig.

Schließlich ehrte die Stadt noch Lena Schierenbeck, Kurt Voßberg und Jutta Marks in der Kategorie Zivilcourage. Das Trio rettete einer hilflos in einer benachbarten Wohnung liegenden Frau das Leben. „Ohne Sie gäbe es meine Mutter wohl nicht mehr“, bedankte sich deren Sohn Simon Drees bei den Rettern in der Not. Marks erwiderte: „Wir sehen es eigentlich als selbstverständlich an, in der Nachbarschaft zu helfen.“