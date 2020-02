IGS-Volleyballteam im Landesfinale

„Jugend trainiert für Olympia“: Starke Lokalmatadorinnen

+ Siegerteams: Vorne die Mädchen der IGS Achim, dahinter die aus Lüneburg und Stade. Mit im Bild die Organisatoren Sven Janzen und Ibrahim Özyavas vom „Cato“. Rechts Rüdiger Roy (Stade). Foto: laue

Achim – Großer Erfolg für das junge Achimer IGS-Volleyballteam der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2010: Beim Bezirksentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sporthalle am Hallenbad siegten die Lokalmatadorinnen in ihrer Wettkampfklasse und nehmen damit am Landesfinale am 12. März im emsländischen Lathen teil.