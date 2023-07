Wenn Denkmäler sprechen lernen: IGS-Schüler entwickeln Hörbuch

Von: Dennis Bartz

Können es kaum erwarten, das Hörbuch bald im Radio präsentieren zu können: Malina Visser (von links), Noah Kerkhoff, Heike Jeske, Hanna Bachmann, Wolfgang Mindermann, Alissia Beuck und Pangiota Siskou. © BARTZ

Noah Kerkhof, Alissia Beuck und Malina Visser bringen auf besondere Art Achimer Stadtgeschichte zum Klingen: Die drei Achtklässler von der IGS Achim arbeiten zusammen mit Meena Zessin aus der Neunten an einem Hörbuch über die Denkmäler.

Achim – Anstatt wie ihre Klassenkameraden mit dem Klingeln der letzten Stunden freitags ins Wochenende zu stürmen, widmen sich die Schülerinnen und Schüler der Gruppe für begabte Jungen und Mädchen an der IGS Achim einem besonderen Projekt: Unter dem Titel „Untote Denkmäler“ erstellen sie ein Hörbuch, das voraussichtlich im Herbst fertig sein soll.

Anders, als es der Name womöglich vermuten lassen könnte, handelt es sich dabei nicht um eine Gruselgeschichte. Stattdessen wollen die Schüler mithilfe von Wolfgang Mindermann vom Achimer Bürgerradio und der didaktischen IGS-Leiterin Heike Jeske in jugendgerechter Sprache Wissenswertes über die Denkmäler der Stadt verraten, an denen viele Menschen sonst oft achtlos vorbeigehen.

Eigenes Drehbuch

Mit dabei sind wie beim ersten Hörspiel „Das verschwundene Mittagessen“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, die Sprecher Noah Kerkhof aus der Klasse 8e, Alissia Beuck, 8b, und Malina Visser, 8b, die für die Fortsetzung wieder in die Sprechrollen von Alex, Lotta und Paulina schlüpfen. Das Trio hat mit weiteren Schülern das Drehbuch selbst geschrieben und im Internet alle notwendigen geschichtlichen Informationen über die Denkmäler recherchiert.

Das professionelle Sprechertraining, das sie zum Start des Projekts 2020 absolviert hatten, macht sich auch dieses Mal bezahlt, staunt Jeske: „Sie wissen genau, wie sie ihre Stimme korrekt einsetzen.“ Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet eine spannende Geschichte: Pauline ist genervt. Ihre besserwisserische Cousine Anna (Meena Zessin, 9a) aus Amerika hat ihren Besuch angekündigt. Und dann ist sie auch noch ein echter Geschichtsfreak. Was soll sie bloß mit ihr unternehmen?

Glockenspiel als Grundlage

Gemeinsam kommen die drei Freunde auf die Idee, mit ihr einen Rundgang zu den Denkmäler in Achim zu machen. Dabei zicken sich zunächst Schlaumeier Alex und Anna immer wieder an. Ob die Rundtour doch noch zu einem guten Ende führt? Das erfahren alle Interessierten bei einer etwa 40-minütigen Sondersendung. Der Termin wird an dieser Stelle bekanngegeben.

Teil des Hörspiels ist ein Rap-Song, den Musiklehrerin Pangiota Siskou mit ihren Schülerinnen und Schülern Hannah Bachmann, Neyla Haferkamp und Leo Wurzer aus dem sechsten Jahrgang für Achim umgedichtet und einstudiert hat. Als Grundlage dient ihnen das bekannte Studentenlied „Gaudeamus Igitur“, das regelmäßig rund um das Achimer Glockenspiel zu hören ist.

Die Arbeit an dem Hörspiel ist für mich zu einem Hobby geworden. Ich verbringe Zeit mit netten Leuten.

„Die bekannten Stadtmusikanten wollen von Achim aus nach Bremen ziehen, um dort Geld zu verdienen. Die IGS-Schüler schenken ihnen dafür ein dreistrophiges Lied, das ihnen zuvor gefehlt hatte“, erklärt Mindermann, der sich für den Einsatz der Schüler bedankt: „Sie sind mit viel Freude und Leidenschaft dabei. Wir haben jedes Mal viel Spaß.“ Und den sollen die Zuhörer später auch haben, die sich das Hörbuch nach der Premiere im Radio herunterladen. „Sie können es dann hören, während sie selbst den Weg der Schüler nachvollziehen“, so die Idee von Mindermann.

Beginnend beim Zigarrenmacher-Denkmal vorm Achimer Rathaus treffen die Teilnehmer unter anderem auf Animus Anima, den Vorleser und die beiden Kriegsdenkmäler. „Die Arbeit an dem Hörspiel ist für mich zu einem Hobby geworden. Ich verbringe Zeit mit netten Leuten“, berichtete Noah Kerkhoff, der es als größte Herausforderung sieht, die passende Betonung zu finden. „Meine Figur Alex ist manchmal sehr besserwisserisch“, erklärt er. Neben den vier Hauptsprechern gibt es einige Nebenrollen. Die didaktische Leiterin Heike Jeske, Mitarbeiterinnen des Schulsekretariats und viele andere geben den Denkmälern eine Stimme.

Das Hörbuch „Untote Denkmäler“ gibt es ab Herbst zum Download unter www.derspaziergang.de und im Achimer Bürgerradio.