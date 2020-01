„Ich will niemand auf eine Linie bringen“

Baden - Von Manfred Brodt. Zu Jubiläen zu erscheinen gehört zu seinem Beruf. Nun feiert Pastor Martin Behr sein eigenes Jubiläum: Er ist 25 Jahre Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Baden.

Der Beruf schien ihm in die Wiege gelegt zu sein, denn der Vater des 1958 im ostfriesischen Strackholt geborenen Martin war Volksmissionar bei der Hermannsburger Mission in Ostfriesland und später Pastor im hessischen Wilsbach und niedersächsischen Wilstedt. Nach all den Jahren mit der Familie in Ostfriesland, Hessen und nahezu mitten in Niedersachsen sowie seinem Abitur leistete Martin Behr seinen Wehrdienst bei einer Nachschubeinheit der Bundeswehr in Rotenburg.

Einen Berufsplan hatte er danach noch nicht und begann deshalb ein Lehramtsstudium mit Latein und Religion in Göttingen, das dann aber bald in die klare Entscheidung für ein Theologiestudium mündete, weil ihm die kritische Bibelauslegung sehr gefiel.

Nach drei Studienetappen in Göttingen, Tübingen und wieder Göttingen folgte dem Examen das Vikariat in einer Gemeinde in Lüneburg und im Predigerseminar in Rotenburg. Nach sieben Jahren Pfarrstelle im ostfriesischen Langholt nahm Behr im Januar 1995 die Pfarrstelle im Achimer Ortsteil Baden an.

Mehrere Jahre hatte Behr mit Pastorin Gisela Stark auf einer halben Stelle noch eine Kollegin in der bis heute eigenständigen Badener Kirchengemeinde, bis er dann im Zuge der kirchlichen Personaleinsparungen zum „Alleinunterhalter“ wurde. Natürlich bedeutete es für ihn mehr Arbeit, aber ihm liegt es auch sehr, alleine zu arbeiten, und der humorvolle Pastor hat dazu auch einen Spruch auf Lager: „Selig sind die Beene, die vor dem Altar stehen alleene.“

Dabei kann der freundliche, zurückhaltende, nicht auftrumpfende Geistliche durchaus mit seinen Mitmenschen sehr gut zurechtkommen und hat es auch 25 Jahre lang in Baden bewiesen. Behr: „Ich bin jemand, der sagt, die anderen Menschen haben auch ihre Berechtigung, Dinge anders zu sehen. Ich bin niemand, der die anderen auf eine Linie bringen will. Ich versuche, den Menschen gerecht zu werden, damit das Ganze gut läuft.“

Als Dienstleister am Kunden Kirchenmitglied versteht er sich, der ein Pflichtprogramm und eine Kür im Beruf zu erbringen hat. Zum Pflichtprogramm gehören Taufen, Gottesdienste, Geburtstage, Beerdigungen, die Behr aber stets individuell gestaltet, damit sie ihn und die Gläubigen zufriedenstellen.

Zur Kür zählen der Konfirmandenunterricht mit der Freizeit, die Behr schon mit abenteuerlichen Fahrradtouren von Campingplatz zu Campingplatz als Erlebnispädagogik gestaltet hat. Und geradezu ins Schwärmen gerät er, wenn er erzählt, wie er im Rahmen des Bibelunterrichts zusammen mit den Konfirmanden und handwerklich begabten Erwachsenen ein riesiges, an der Kirchendecke aufgehängtes Mobile und ein Triptychon, ein großes, dreiteiliges aufklappbares Altarbild, gebastelt hat.

Bei jetzt 3 300 Menschen in der Kirchengemeinde Baden kommt die Kür allerdings mittlerweile etwas kurz. Zur Kür zählt der Liebhaber von Klassik und Rock, nur auf Schallplatte, sicher auch die Musik, und so leitete er 17 Jahre lang den Badener Gospelchor „Open up“ und sorgt bei seinen regelmäßigen Andachten in den Altenheimen Badener Berg, Meyerhof und Botegunhof am Klavier und an der Orgel auch selbst für die Musik.

Dienstfahrzeug des Pastors ist meistens sein Miele-Fahrrad, das älter ist als er und keine Gangschaltung hat. Kein Wunder, dass der Pastor auch auf etliche Rad- und Tandemtouren mit seiner Frau Meike Hager-Behr und den nun erwachsenen Kindern Merle und Malte zurückblicken kann.

In der Amtszeit Behrs ist die Kirche renoviert worden mit neuem Mobiliar und zuletzt auch Bildern der Berliner Künstlerin Christine Keruth, die christliche Stationen wie Empfängnis, Taufe, Abendmahl und Beerdigung zeigen.

Badens Pastor ist kein Missionar und will auch niemand mit allzu deutlichen Worten vor den Kopf stoßen. Eins ist dem erfahrenen Geistlichen dann doch zu entlocken: „Mir ist schon wichtig, dass die Landeskirche Wert legt auf die Gemeinden und nicht nur auf übergeordnete große Projekte. Die Gemeinde ist das Fundament.“

Behrs Kirchengemeinde feiert die 25 Jahre ihres Pastors am kommenden Sonntag ab 17 Uhr im Rahmen eines Abendgottesdienstes in der Badener Kirche mit Superintendent Fulko Steinhausen. Im Anschluss gibt es einen Empfang mit Essen und Getränken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.