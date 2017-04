„Ich möchte meinen Enkeln mal erzählen, wie die Welt ist“

Moritz Siegmund will nach dem Abitur im Sommer „etwas komplett anderes erleben“ und ein Jahr in der Nähe von Kapstadt arbeiten. „Ich habe ungeheuren Spaß daran, Menschen zu helfen.“ - Foto: Mix

cluvenhagen - Von Michael Mix. Ausbildung oder Studium? Das kann warten. „Für mich ist das ganz klare Ziel, nach dem Abitur etwas komplett anderes zu erleben“, sagt Moritz Siegmund, der Ende August nach Südafrika fliegen will, um dort ein Jahr lang freiwilligen Sozial- und Friedensdienst zu leisten. Das klappt allerdings nur, wenn der 18-jährige Cluvenhagener genügend Geldgeber für seine Mission findet.

In der Nähe von Kapstadt werde er voraussichtlich in einem Waldorf-Kindergarten oder in einer -Schule tätig sein, um die Erzieherinnen beziehungsweise die Lehrkräfte bei ihrer „aufreibenden Arbeit“ zu unterstützen. „Die Kinder dort stammen überwiegend aus schwierigen sozialen Verhältnissen, haben Aids, sind Waisen und wohl größtenteils Schwarze“, erläutert Siegmund.

In dem „Center for creative Education“, in dem Kita und Schule unter einem Dach vereint seien, wolle er sich mit seinen Talenten einbringen. Moritz Siegmund möchte „etwas mit Handball machen“, den Kindern das Keyboardspielen beibringen oder auch einen Chor ins Leben rufen.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernehme über das Programm „weltwärts“ 75 Prozent der Kosten für die Reise und den Aufenthalt in einer Gastfamilie oder in einer Wohngemeinschaft mit einigen der insgesamt 36 Jugendlichen, die sich anschicken, in Südafrika „entwicklungspolitischen Freiwilligendienst“ zu machen. Die Trägerorganisation für dieses Auslandsjahr, die „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“, dem Begründer der Waldorf-Pädagogik, erwarte allerdings von ihm und den anderen, dass jeder für das Vorhaben 3400 Euro selbst aufbringe. Und zwar über eingeworbene Spenden, informiert der Schüler am Domgymnasium.

„Meine Handballmannschaft von der HSG Verden-Aller hat schon 50 Euro für mich zusammengesammelt, aber ansonsten stehe ich da noch am Anfang“, bekennt Siegmund. Demnächst wolle er Verwandte und Bekannte, aber auch die Rotary-Clubs und die Kirchengemeinden in der Region um finanzielle Unterstützung bitten. „Es gibt auch eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt“, lässt er potenzielle Förderer seines angestrebten Sozial- und Friedensdienstes noch wissen. Wer dem jungen Mann einen Betrag zukommen lassen will, sollte sich bei ihm melden: per E-Mail moritz.siegmund@ewe.net oder Telefon 04235/2459.

Die Trägerorganisation, die nach eigenen Angaben seit 1993 mehr als 8000 Jugendlichen ein Auslandsjahr in über 60 Ländern ermöglicht hat, ermuntert in einem Brief „potenzielle Unterstützer und Förderer“, etwas für den guten Zweck springen zu lassen. „Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass wir auch Moritz Siegmund die besondere Erfahrung des Freiwilligendienstes im Ausland ermöglichen können“, heißt es in dem Schreiben. Der Jugendliche könne in der Fremde unter anderem „individuelle Gestaltungsspielräume beruflicher Perspektiven“ erproben, die Lebensweise und Kultur des Gastgeberlandes kennenlernen sowie fremdsprachliche und soziale Kompetenzen verbessern.

Das alles wäre für Siegmund unter Umständen auch in Indien zu haben gewesen. „In Kalkutta gibt es ein Projekt, dass dem Nachwuchs der Ärmsten der Armen statt der üblichen Kinderarbeit den so wichtigen Schulbesuch ermöglicht“, berichtet er. „Doch dafür hatte ich noch keine Zusage bekommen, für Südafrika schon.“

Aber warum nimmt der junge Deutsche überhaupt das Wagnis auf sich, in ein weit entferntes, ganz anders geartetes Land zu gehen und damit nicht nur die Familie und Freunde eine lange Zeit entbehren zu müssen, sondern auch gewohnte Sicherheiten hinter sich zu lassen? Ein Land, in dem es riesige soziale Unterschiede gibt, in dem Schwarze, Farbige und Weiße trotz der Abschaffung der Apartheidspolitik längst noch nicht gleichberechtigt sind und in dem hohe Kriminalität herrscht.

Vielleicht hat seine zwei Jahre ältere Schwester Eva-Maria ein Stück weit seine Abenteuerlust geweckt. „Sie half mal zwei Monate auf einer Farm in Namibia mit, wilde Tiere aufzupäppeln“, berichtet Moritz Siegmund.

Doch das war wohl nur der Anstoß für den „kleinen Bruder“, der für den Sozial- und Friedensdienst im Ausland zu brennen scheint: „Ich habe ungeheuren Spaß daran, Menschen in ihrer andersartigen Lebensweise kennenzulernen“, sagt er. „Wenn ich ihnen dabei noch helfen kann, finde ich das geil.“

In dem Auslandsjahr werde er unentgeltliche Arbeit am Kap leisten, berichtet Moritz Siegmund. Neben der Unterkunft und Verpflegung bekomme er 100 Euro Taschengeld im Monat und sechs bis sieben Wochen Urlaub.

Dann kann er sich die Sehenswürdigkeiten Südafrikas ansehen: Vom „Kap der Guten Hoffnung“ über die endlosen Strände am Indischen Ozean bis zum Krüger-Nationalpark mit seiner reichen Tierwald hat das Land bekanntlich eine Menge zu bieten. Aber die üblichen Touristen-Ziele spielen für den 18-Jährigen keine große Rolle.

„Meine Vision ist, dass ich später mal als Großvater meinen Enkeln erzähle, wie die Welt ist. Ich will nicht nur ein oberflächliches Bild davon gewinnen.“