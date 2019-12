„Ich möchte die Leute wecken“

Achim - Von Ingo Schmidt. Angela Wilkens-Scheler ist vielseitig interessiert und aktiv: Das Engagement bei der Achimer Tafel, im Mühlenverein und in der Bürgerstiftung hat ihr bereits jeweils Gruppen-Ehrenpreise beschert – nun ehrte sie die Stadt für ihren persönlichen unermüdlichen Einsatz in vielen weiteren Bereichen.

Als sie von der Verleihung erfuhr, habe sie zunächst ablehnen wollen: „Es gibt so viele andere, die ehrenamtlich tätig sind und diesen Preis mehr verdienen“, sagt die 72-Jährige, und nur stellvertretend für diese Menschen nehme sie diese Auszeichnung an. „Ich möchte die Leute mit dieser Ehrung wecken“, wünscht sich die Preisträgerin, „und ich hoffe, dass sich auch nachfolgende Generationen engagieren.“ Für sie sei dieser Einsatz immer selbstverständlich gewesen, und schon in jungen Jahren habe sie für das Deutsche Rote Kreuz in Baden Dienste auf Sportplätzen verrichtet.

Das Einsatzspektrum der früheren Mitarbeiterin der Achimer Krankenhausverwaltung und späteren Fernmeldeassistentin bei der Achimer Polizei ist breit gefächert: 2007 gehörte sie zu den Mitinitiatoren der Achimer Tafel und war dort drei Jahre aktiv.

Aktuell arbeitet Angela Wilkens-Scheler im Aktivkreis der Bürgerstiftung und begleitet dort die Lernangebote Wald und Bauernhof. Im Seniorenheim Badener Berg liest sie einmal wöchentlich niederdeutsche Geschichten, betreibt Konversation mit den Seniorinnen und Senioren und leitet den Singkreis. Im Mühlenverein hilft die Ruheständlerin vor, während und nach Veranstaltungen und Feiern. Damit nicht genug: Als Beisitzerin im Vorstand des VdK-Ortsvereins begleitet sie einmal im Monat den Spielenachmittag für Senioren im Generationentreff an der Langenstraße. „Vorstandsarbeit habe ich allerdings immer gemieden“, erklärt Angela Wilkens-Scheler. „Ich muss etwas mit den Händen bewirken, das liegt mir mehr.“

Demnächst packt sie wieder mit an: Bei der Geschenkeausgabe der Wunschbaumaktion ist ihr Einsatz gefragt. Möglich mache dieses breite Engagement ihr Ehemann, denn dieser führe den Haushalt und halte ihr den Rücken frei.

Zeit für ihr Hobby bleibt Angela Wilkens-Scheler außerdem noch: Einmal pro Woche fährt sie nach Bremen zum italienischen Singen mit Senioren.