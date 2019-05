„Ich bin jung und kann noch viel bewegen“

PORTRÄT Der neue CDU-Chef Julius Heine hat klare Ziele vor Augen

+ Jung, aber nicht ahnungslos: Julius Heine und sein Vorstandsteam kennen die Probleme in Achim. Foto: Bischoff

Achim - Von Sandra Bischoff. „Mein politisches Interesse kommt aus der Familie“, sagt Julius Heine. Schon sein Großvater war Ortsvorsteher in Ostfriesland, und sein Vater Martin saß für die Christdemokraten im Achimer Stadtrat. Politische Diskussionen am Frühstückstisch gehörten praktisch zum Alltag. Also eigentlich kein Wunder, dass Sohnemann Julius ebenfalls politisch aktiv ist. Dass er aber seit Kurzem mit nur 22 Jahren den CDU-Stadtverband anführt, ist nicht ganz so gewöhnlich. „Das ist eine super coole Aufgabe“, findet der Verwaltungsinspektor, der in Bremen im Nachwuchspool der Senatorin für Finanzen arbeitet. „Eine ganz andere Herausforderung als im Beruf, und wenn man sich engagieren will, dann muss man auch so konsequent sein und sagen: Ich gehe in die erste Reihe und probiere mein Glück.“