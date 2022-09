„Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt“

Von: Michael Mix

Pastorin Irmela Büttner wird künftig Gottesdienste in der St.-Laurentius-Kirche halten. © Mix

Achim – Das Pastorenteam in der St.-Laurentius-Gemeinde ist nun wieder komplett. Irmela Büttner hat am 2. September die Nachfolge des in den Ruhestand gewechselten Ulrich Wilke angetreten und wird an diesem Sonntag in einem Festgottesdienst offiziell in ihr Amt als dritte Geistliche der evangelischen Kirche in Achim eingeführt. Mit der 37-Jährigen und ihren männlichen Kollegen Christoph Maaß (59) und Jorit Thoren Göbel (31) verfügt die Gemeinde mit ihren 8 000 Mitgliedern jetzt über ein ziemlich junges Pastorentrio.

„Mein Büro hier muss noch richtig eingerichtet werden“, beginnt Büttner das Gespräch mit dem Zeitungsreporter im Laurentius-Haus. Sie zeigt auf die Dutzenden Umzugskartons, die sich in einer Ecke des Raums stapeln. „Aber mein Mann und ich sind froh, dass wir schon eine schöne Wohnung in Uesen gefunden haben.“

Irmela Büttner, die zuletzt Pastorin in Offenbach war, wurde in Wilhelmshaven geboren, verbrachte ihre Kindheit in der Wesermarsch und in Stadthagen im Schaumburger Land. Sie wuchs in einem christlich geprägten Elternhaus auf. „Mein Vater war Pastor.“ Schon als Mädchen begeisterte sie sich für Gott und die Kirche. „Was mich inspiriert hat, war meine Zeit in der evangelischen Jugend in Schaumburg-Lippe“, erzählt die neue Achimer Pastorin. Sie habe damals viele Gruppenfreizeiten besucht und später auch mit geleitet sowie den Jugendgottesdienst in Stadthagen mitgestaltet.

Folgerichtig entschied sich die Abiturientin für ein Studium der evangelischen Theologie. Start war in Leipzig, wo sie zusätzlich Theaterwissenschaft studierte, anschließend wechselte Irmela Büttner an die Uni Heidelberg. Mit der Neckarstadt verbindet sie ganz besondere Erinnerungen. „In einem Chor der evangelischen Studentengemeinde habe ich meinen Mann Thomas Büttner kennengelernt.“

Der Berufsweg der jungen Frau begann mit dem Vikariat in Reppenstedt bei Lüneburg. Doch bei der üblichen Ausbildung zur Pastorin wollte sie es nicht belassen. „Ich habe dann noch ein Medienvikariat beim Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik in Frankfurt drangehängt“, berichtet Büttner, die es auch in die Mainmetropole zog, weil dort ihr Mann als IT-Spezialist tätig war und heute noch, vom Homeoffice in Achim aus, weiterhin ist. Die angehende Pastorin hospitierte bei einer Zeitung, lernte den Online- und Videojournalismus kennen. „Ich habe auch einen Einblick bekommen, wie Rundfunkproduktionen für das Radio und das Fernsehen funktionieren.“

Nach dem Medienvikariat trat Irmela Büttner ihre erste Pfarrstelle in Offenbach-Bieber an. „Lebendiges Gemeindeleben, hat Spaß gemacht“, bilanziert sie die sechs Jahre in Diensten der evangelischen Kirche Hessen-Nassau.

Die Büttners hatten jedoch nicht vor, dort ewig zu bleiben. Mit ihrem aus Kiel stammenden Mann, dessen Eltern wiederum in Bremen ihre Wurzeln haben, „wollte ich wieder in den Norden zurück“. Die im Internet von ihr entdeckte freie Pfarrstelle in Achim sei ihr deshalb sehr gelegen gekommen. Also habe sie sich bei der Landeskirche Hannover beworben. Mit Erfolg. „Die Landeskirche hat mich zur Pastorin an St. Laurentius ernannt und der dortige Kirchenvorstand hat zugestimmt.“

An diesem Sonntag wird Superintendent Fulko Steinhausen Pastorin Irmela Büttner in ihr neues Amt einführen. Zu dem festlichen Gottesdienst, der um 15 Uhr in der Kirche beginnt, sind alle Interessierten eingeladen.

Irmela Büttner blickt nicht nur diesem Ereignis erwartungsfroh entgegen. „Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt.“ Mit den beiden anderen Pastoren verstehe sie sich gut. Die 37-Jährige spricht sogar von einer „attraktiven Mischung“. Die Konstellation, „zwei männliche Kollegen, „der eine etwas älter, der andere etwas jünger, und ich als Frau dazwischen“, passe.

Während Maaß für den Pfarrbezirk I ((Achim-Mitte und -Nord) zuständig ist und Göbel für den Bezirk II (Bierden. Borstel, Embsen), kümmert sich Büttner um „III“, der Uesen und das Magdeburger Viertel umfasst. „Dabei geht es vornehmlich um die Seelsorge bei Geburtstagen und Beerdigungen“, erläutert sie. Die frühere starre Aufteilung nach Bezirken gebe es nicht mehr. „Ich habe schon zwei Konfirmandengruppen übernommen, die beiden anderen betreut Pastor Göbel. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Jugendlichen wohnen“, nennt Büttner ein Beispiel. Die weitere Aufgabenverteilung werde noch unter den Pastoren abgesprochen.

Ihr erster Eindruck von der St.-Laurentius-Gemeinde sei sehr positiv. „Das ist hier ähnlich lebendig wie in Offenbach-Bieber.“ Dazu gebe es das Laurentius-Haus mit seinen modernen Räumlichkeiten und eine schöne alte Kirche. „Ich muss die Gemeinde aber erst noch kennenlernen“, fügt die Pastorin hinzu.

Auch Achim mit seinem Umland gefällt ihr. „Hier kann man richtig gut Fahrrad fahren. Da werde ich das Auto oft stehen lassen.“ In ihrer Freizeit wolle sie mit ihrem Mann gerne in einem Chor mitsingen, „und ich mache mit Gleichgesinnten auch gerne Brettspiele“, verrät Büttner noch.

Doch zunächst will sie sich auf das neue berufliche Umfeld konzentrieren, aber auch dabei ihren Neigungen nachgehen. „Ich bringe natürlich meine Erfahrung und Begeisterung für Medienarbeit mit.“ So werde sie heute erstmals an einer Redaktionssitzung für den Gemeindebrief „Blickpunkt“ teilnehmen.

Aber hat denn die evangelische Kirche, der wie auch der katholischen immer mehr Mitglieder verloren gehen, überhaupt eine Zukunft? Irmela Büttner ist davon überzeugt. Die alte Institution müsse dabei aber selbstverständlich mit der Zeit gehen. „Soziale Medien sind für mich der Anknüpfungspunkt, um Menschen für den christlichen Glauben und die Kirche zu begeistern.“