Hydro gibt nach Cyberattacke jetzt Entwarnung

Uphusen – - Einen Monat nachdem ein Cyberangriff am 18. März Teile der IT-Systeme der Hydro-Gruppe weltweit lahmgelegt hatte, nähert sich das Unternehmen nun dem normalisierten Produktionsniveau und Kunden werden wieder pünktlich beliefert. Die teilt Hydro in einer Presseerklärung mit.

Mehrere Werke, darunter auch die Uphuser Niederlassung des Aluminiumkonzerns, standen Ende März wegen der fehlenden Systemunterstützung wie berichtet zeitweise still. Nach dem Angriff auf die zentralen Server der Hydro-Gruppe fielen mit den IT-Systemen auch daran gekoppelte Produktions- und sonstige Prozesse aus. In Uphusen stand die Produktion vier Tage still. Gleich nach der Cyberattacke beschloss das Unternehmen, neue Server anzuschaffen, die notwendige Software einzurichten und die vorhandenen Daten hochzuladen, um so schnellstmöglich den Betrieb weiterführen zu können. Bereits am 24. März konnte der Betrieb wieder durchstarten. Die Kunden zeigten sich laut Presseerklärung verständnisvoll, auch weil der Produktionsausfall keine großen Auswirkungen auf die Belieferung hatte. „Heute sind wir bis auf leichte Einschränkungen im administrativen Bereich wieder voll funktionstüchtig“, berichtet Ralf Liedtke, Geschäftsführer des Hydro-Standorts in Uphusen. Er würdigt vor allem den Einsatz der Mitarbeiter: „Wir sind als Team näher zusammengerückt, um der Situation die Stirn zu bieten und dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich wieder loslegen konnten“. Ganz besonders hebt er auch die „hervorragende Kooperation“ mit dem Betriebsrat hervor: „In dieser für alle sehr ungewöhnlichen und stressigen Zeit hat er sich besonders flexibel aufgestellt. Das hat uns alle auch als Team zusammengeschweißt“. Nur so und dank der Kunden und Lieferanten sei es gelungen, diese Krise in relativ kurzen Zeit zu überstehen.