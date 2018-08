Hunderte Zugreisende müssen auf freier Strecke aussteigen

achim - Das am Abend wütende Unwetter hat insbesondere für Bahnnutzer im Großraum Achim erhebliche Folgen gehabt. Weil auf der Strecke zwischen Verden und Bremen mehrere Bäume und Äste auf die Oberleitungen stürzten, endete die Fahrt für mehrere Hundert Zugreisende auf freier Strecke zwischen Etelsen und Baden.

„Der Zug rollte aus und blieb dann stromlos liegen“, berichtete Wolfgang Witt, einer der Betroffenen. Dann sei die Lüftung ausgefallen. Laut dem Reisenden habe der Zugführer die Passagiere aber immer wieder mit Durchsagen auf dem Laufenden gehalten. Die Leute in dem Regionalexpress seien ruhig geblieben.

Nach einer Stunde, so war weiter vor Ort zu erfahren, entschied ein Notfallmanager der Bahn, die Passagiere zu Fuß neben dem Gleisbett zum Badener Bahnhof laufen zu lassen. Etwa 500 Meter mussten die Menschen zurücklegen. Am Bahnhof wurden sie von der Feuerwehr Baden empfangen. Feuerwehrleute trugen auch einen Rollstuhlfahrer die lange Strecke vom Zug zum Bahnhof. Dort konnten die Reisenden nach kurzer Zeit in bereitgestellte Busse umsteigen und Richtung Bremen oder Verden fahren.

Die wichtige Bahnstrecke blieb noch länger für den Zugverkehr gesperrt. - cb