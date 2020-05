„Homeoffice mit Kindern geht nicht“

Ein Bild aus besseren Zeiten: Kinder spielen in einer Gruppe der Kita am Stadtwald. archivFoto: mix

Achim - Von Michael Mix. Im sogenannten Homeoffice zu arbeiten und sich gleichzeitig zu Hause um den Nachwuchs kümmern zu müssen, zählt wohl zu größten Herausforderungen, die die Corona-Pandemie für Familien mit sich bringt. Und es ist ein Thema, das Eltern auf die Barrikaden gehen lässt und vielfach zu Auseinandersetzungen mit Betreuungseinrichtungen vor Ort und deren Trägern führt. Ina Ruff aus Achim ärgert es, dass ihre Kinder, dreieinhalb und eineinhalb Jahre alt, jetzt nicht die Krippe der Kita am Stadtwald besuchen dürfen.

„Ich habe eine Absage für die Notbetreuung erhalten, obwohl ich einen systemrelevanten Beruf habe“, beklagt die junge Mutter, die als Soldatin im Homeoffice beschäftigt ist. „Ich arbeite 40 Stunden in der Woche“, berichtet Ruff. Deshalb sei es „einfach nicht machbar“, nebenbei noch zwei kleine Kinder zu betreuen.

Bereits mehrfach hat Ruff nach eigenen Angaben deswegen die Stadtverwaltung angeschrieben. Doch lange habe sie von dort überhaupt keine Antwort erhalten. Die Argumentation der Kita, die die Absage mit der Vorgabe begründet, sobald ein Elternteil im Homeoffice tätig sei, könne der Nachwuchs zu Hause betreut werden, hält die Achimerin für Unsinn.

Ina Ruff verweist auf eine Aussage des Bundesarbeitsministeriums, wonach das Homeoffice mit Kind „zumutbar“ sein müsse. Die Entscheidung in dieser Frage obliege der jeweiligen Landesbehörde. Ruff schrieb an die Stadt: „Hiermit bitte ich um Prüfung und Rückmeldung, ob es zumutbar ist, mit einem eineinhalb- und dreieinhalbjährigen Kind von zu Hause aus zu arbeiten.“

Das Land Niedersachsen sehe das aktuell so, antwortete Wiltrud Ysker, Leiterin des Sozialfachbereichs im Rathaus, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Wenn jemand im Homeoffice arbeiten kann, ist zurzeit keine Notbetreuung möglich, selbst wenn es sich dabei um einen als systemrelevant eingestuften Beruf handelt“, erläuterte die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, fügte jedoch hinzu: Aber eventuell entscheide das Sozialministerium in Hannover schon in der kommenden Woche in dieser Frage anders.

Ruff fordert eine schnelle Lösung ihres Dilemmas. Unmut herrscht bei ihr auch deshalb, weil „anscheinend noch nicht mal fünf Kinder pro Gruppe in der Notbetreuung“ seien. Warum fülle die Kita die nicht mit Sprösslingen von Bedürftigen auf?

Solch ein Vorgehen erlaube das Land nicht, sagt Ysker. Und wegen der Infektionsgefahr sei es auch besser, den Notbetrieb nicht „bis zum Anschlag“ zu fahren.

Gleichwohl kann die Sozialfachbereichsleiterin bei der Stadt den Unmut der betroffenen Eltern verstehen. „Es ist nicht einfach, gleichzeitig zu arbeiten und sich um Kinder kümmern zu müssen.“

Ina Ruff, merkt Ysker an, sei mit ihrem Problem in Achim längst kein Einzelfall. „Wir haben jeden Tag etliche Anfragen und Beschwerden zu dem Thema.“