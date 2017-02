Hoffnung durch Sensationsurteil

Achim - „Hoffnung bringt nun eine von einigen Medien als Sensationsurteil bezeichnete Entscheidung des Landgerichts Hildesheim“, schreibt der Achimer Fachanwalt für Verkehrsrecht Axel Marschhausen in einerc Stellungnahme für unsere Zeitung.

Der Kläger in dem Prozess hatte 2013 bei einem Gifhorner Autohaus einen Skoda Yeti gekauft, in dem ein Dieselmotor EA 189 verbaut war. Er verklagte nicht das Autohaus, sondern Volkswagen, und zwar wegen Betruges und sittenwidriger Schädigung. Und er machte, so Marschhausen, was zuvor noch niemand versucht habe, er klagte auf Zahlung des Kaufpreises von 26 500 Euro Zug um Zug gegen Übereignung des Skoda.

Das Gericht gab ihm Recht. Abgezogen wurde lediglich eine Nutzungsentschädigung von 4.681 Euro für 53 000 gefahrene Kilometer. Das Gericht habe zum Ausdruck gebracht, dass VW nicht dargelegt habe, wie es zur Entwicklung und zum Einbau der Schummelsoftware gekommen sei, wer das entschieden oder zumindest davon gewusst habe. Den Vortrag „man kläre gerade die Umstände auf“ hielt das Gericht angesichts des Zeitablaufs seit Entdeckung der Manipulation für unglaubhaft.

Das Gericht bezweifelte, dass solche weitreichenden Entscheidungen von Menschen am unteren Ende der Betriebshierarchie getroffen wurden. Schließlich könne auch nicht von einem Kavaliersdelikt die Rede sein, sondern vielmehr von einer Verbrauchertäuschung erster Güte, vergleichbar der Beimischung von Glykol in Wein oder Pferdefleisch in Lasagne.

Ungewöhnlich ist für Marschhausen die vom Landgericht angenommene Rechtsfolge. Der Kläger müsse sich nicht auf die Erstattung eines etwaigen (kleinen) Minderwertes für den Makel des Dieselskandals verweisen lassen. Es sei nämlich trotz Mangelbeseitigung mit Folgeschäden zu rechnen. Die Frage, ob die neue Software mit der unveränderten Hardware harmoniere, sei offen. Womöglich sei die Haltbarkeit des Motors und seiner Komponenten eingeschränkt. Der Kläger könne daher von VW die Kaufpreiserstattung verlangen.

Sollte das Urteil des LG Hildesheim in den höheren Instanzen Bestand haben, könnten deutsche VW-, Skoda-, Audi- und Seat-Kunden am Ende doch noch zu ihrem Recht kommen, meint der Achimer Fachanwalt. Verjährt seien diese Ansprüche gegenüber VW nämlich noch nicht.

Deliktische Ansprüche verjährten in drei Jahren. Die Frist beginne am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden und dem Anspruchsteller bekannt geworden sei. Der Skandal wurde im September 2015 bekannt. Verjährung drohe somit erst am Ende 2018.

So entstehe für alle Geschädigten neue Hoffnung, nachdem VW in den USA 18,2 Milliarden Euro für die Regelung des Skandals zurückgelegt habe, in Deutschland aber Kunden an die Händler verweise, prozessiere und nur geringes Entgegenkommen zeige, weil hier Sammelklagen der Kunden nicht möglich seien.

Wer rechtsschutzversichert sei und nicht mit einem risikobehafteten Fahrzeug leben möchte, sollte schnellstens einen Anwalt aufsuchen, empfiehlt Axel Marschhausen.

Rubriklistenbild: © dpa