Höhere Steuer für Pitbull und Co.?

Von: Michael Mix

Eine neue Hundesteuersatzung verlangen Kerstin Rode (mit Diego) und Jacqueline Knittel (mit Oscar und Snow). © Mix

Achim – Wer in Achim einen Hund hält, muss dafür in der Regel 48 Euro Steuer pro Jahr zahlen. Für einen zweiten „Bello“ werden 84 Euro fällig und für jeden weiteren Hund 120 Euro. Das legt die 2012 erlassene Hundesteuersatzung der Stadt fest. Die Verordnung enthält allerdings eine gravierende Ausnahme. „Für gefährliche Hunde beträgt die Steuer 600 Euro.“

Jacqueline Knittel, die einen American Staffordshire-Terrier und einen Pitbull-Mix besitzt, und Kerstin Rode, ebenfalls Halterin eines „Staffordshire“, haben diesen Betrag Jahr für Jahr zu entrichten, Erstere doppelt. Beide Bürgerinnen sind damit überhaupt nicht einverstanden und werfen der Stadt sogar vor, dass dieser „Kampfhunde“-Passus der Satzung gesetzeswidrig sei. Denn Niedersachsen habe im Gegensatz zu Bremen und anderen Bundesländern die Rasselisten „schon lange abgeschafft“.

Die beiden Frauen wollen erreichen, dass sie für ihre tierischen Lieblinge nicht einen derart hohen Betrag aufs Konto der Stadt überweisen müssen. „Wir fordern, dass Achim das Landesgesetz anerkennt und alle Hunde als gleichwertig einstuft“, sagt Knittel im Gespräch mit dieser Zeitung.

So etwa wie die Gemeinde Oyten. Die dortige Satzung legt zwar ebenfalls eine hohe Steuer von 500 Euro pro Jahr für „gefährliche Hunde“ fest und definiert diese als „Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und /oder Charakterschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht“. Andererseits enthält die Oytener Satzung aber auch eine entscheidende Einschränkung: „Wurde ordnungsbehördlich ein Leinen- und Maulkorbzwang angeordnet, gilt der Hund als gefährlich.“ Anders als Achim beschränke die Nachbargemeinde dieses Merkmal also nicht auf bestimmte Rassen, stellen Knittel und Rode fest.

Die Stadt verweist dagegen auf das Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz des Bundes von 2001. Dort werden Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier und deren Kreuzungen „sowie nach Landesrecht bestimmte Hunde“ als „gefährlich“ eingestuft. Der Achimer Satzung zufolge müssen allerdings auch für alle Artgenossen, deretwegen gegen die Halterin oder den Halter etwa wegen einer Beißattacke eine Verwaltungsverfügung erlassen wurde, die 600 Euro locker gemacht werden.

Der Landkreis als zuständige Ordnungsbehörde richtet sein Handeln nicht an Listen aus. „Jedes Tier wird individuell beurteilt“, teilte Ulf Neumann, Pressesprecher des Landkreises Verden, am Freitag auf Nachfrage mit.

Im vorigen Jahr seien in Achim nach Hinweisen von der Polizei und Geschädigten „elf Auffälligkeiten“ festgestellt worden. Das zuständige Kreis-Veterinäramt habe daraufhin die Hunde überprüft und zwei als „gefährlich“ klassifiziert. Deren Besitzer müssten in der Folge eine Erlaubnis für das weitere Halten dieser Tiere beantragen, unter anderem ein Führungszeugnis vorlegen sowie einen praktischen und theoretischen Sachkundenachweis beibringen. Außerdem muss der Hund laut Neumann einen Wesenstest bestehen, an die Leine genommen werden und solange einen Maulkorb tragen, bis er nicht mehr als gefährlich eingestuft werde. „Und das Grundstück muss ausbruchssicher sein.“

Und was sagt die Stadtverwaltung zum Vorwurf von Knittel und Rode, Vorgaben aus Hannover zu missachten? „Wir verstoßen nicht grundsätzlich dagegen“, antwortet Pressesprecher Kai Purschke auf Nachfrage. Die Stadt stütze sich bei dem angekreideten Teil der Satzung eben auf ein Bundesgesetz.

Die Zahl derjenigen, die in Achim mit dem höchsten Steuersatz für Vierbeiner zur Kasse gebeten werden, sei im Übrigen sehr überschaubar. „Aktuell fallen 15 Hunde unter diese Regelung“, informiert Purschke.

Wenn die Satzung geändert werden solle, müsse das mindestens eine Fraktion im Stadtrat beantragen. „Und dann muss es dafür natürlich eine politische Mehrheit geben“, zeigt Pressesprecher Purschke den Weg auf.

Genau das ist das Bestreben von Knittel und ihrer Mitstreiterin. Und das schon seit bald einem Jahr. „Dieses Schreiben sende ich Ihnen, da ich seit April 2022 auf eine Rückmeldung / Reaktion der Stadt Achim in Bezug auf die Hundesteuer für Listenhunde / gefährliche Hunde warte“, teilte Kerstin Rode der Verwaltung vor gut einer Woche mit. Leider habe es damals und bis heute keine Antwort gegeben.

Im neuerlichen Schreiben berichtet Rode von Diego, einem 2020 aus einem Tierheim geholten Terrier. Dabei handele es sich um einen zwölf Jahre alten, kranken Hund. „Ohne meine Unterstützung würde der wahrscheinlich immer noch im Tierheim sitzen.“ Auch vorher habe sie von dort schon ein Exemplar dieser Rasse geholt und dafür kräftig geblecht. Viele andere meldeten ihren Hund einfach als „Mischling“ an, um die erhöhte Abgabe zu umgehen, merkt Rode an. Und fügt hinzu: „Ich würde mich freuen, wenn ich für Diego eine Befreiung von den 600 Euro Hundesteuer und den normalen Satz bekommen könnte, da ich monatlich bereits sehr viel Geld für spezielles Futter und Medikamente ausgebe.“

Jacqueline Knittel hat ihren Pitbull-Mix Oscar nach eigenen Angaben ebenfalls aus einem Tierheim und die junge Hündin Snow aus einem Welpenheim geholt. Beide und auch Diego seien keineswegs gefährlich. „Wir zahlen die erhöhte Steuer für nichts.“ Sie und Rode hätten deshalb jetzt „Eingaben beim Bürgermeister und bei allen Fraktionen gemacht“.

Zumindest bei der CDU, der größten Gruppierung im Rat, stoßen sie damit auf offene Ohren. „Wir sind dafür, die Satzung zu ändern“, sagte Fraktionsvorsitzende Isabel Gottschewsky auf Nachfrage. „Kreisveterinärin Christine Hoyer spricht sich auch dafür aus, Hunde nicht mehr pauschal, sondern individuell zu beurteilen.“