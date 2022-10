Höchstnoten für Henne & Co. in Achim

Von: Heiner Albrecht

Teilen

Stolze Kreismeister: die Züchter Uwe Lohmann, Hans-Alfred Rock, Sascha Brinkmann und Harry Grimschitz (v.l.). © Albrecht

Achim – Die Liste der besten Tiere bei der Kreisverbandsschau der Rassegeflügelzüchter von Aller, Weser und Wümme in der Badener Lahofhalle war sehr lang – ein Indiz dafür, dass Züchterinnen und Züchter aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz ihr Hobby ernst nehmen und mit viel Spaß als perfekten Ausgleich zum Berufsleben oder als Beschäftigung im Ruhestand betreiben.

Doch nur die erfolgreichsten Aussteller konnten Kreismeister werden. In vier Abteilungen wurden diese Titel jetzt vergeben: Die Sparte Wassergeflügel gewann Harry Grimschitz aus Grasberg. Bei den Hühnern ging der Titel an den Kreisverbandsvorsitzenden Sascha Brinkmann aus Gnarrenburg. Die Abteilung Zwerghühner dominierte Uwe Lohmann aus Etelsen, während Hans-Alfred Rock aus Ritterhude die Taubenkonkurrenz gewann.

In der Jugendabteilung gingen zwei Titel nach Morsum: Daylina Dopmann gewann beim Wassergeflügel und Simon Meyer in der Sparte Tauben. Lea Streffing aus Grasberg holte den Titel bei den Zwerghühnern.

92 Rassegeflügelzüchter hatten mehr als 940 Tiere für die Ausstellung gemeldet. Angeschlossen waren Sonderschauen für Antwerpener Bartzwerge, Australorpshühner und Deutsche Schautauben. Auch seltene Rassen waren zu sehen. „Wir möchten Züchtern hier die Möglichkeit geben, gefährdete Geflügelrassen auszustellen, bewerten zu lassen und Werbung für ihre Rasse in der Öffentlichkeit zu machen“, erklärte Ausstellungsleiter Hans-Alfred Rock aus Ritterhude. Rock erwähnte beispielhaft die Mechelner Hühner, Pommernenten oder bei den Tauben die Felegyhazar Tümmler als sehr selten.

Die Vielfalt beeindruckte das Publikum. „Neben den Fachbesuchern haben wir mehr als 200 Gäste registriert. Das ist außergewöhnlich viel“, freute sich Sascha Brinkmann. Außerdem stimmte ihn die Tatsache zuversichtlich, dass trotz der Pandemie und den in den Vorjahren ausgefallenen Schauen so viele Aussteller zur Stange gehalten haben. Mit sehr viel Herzblut hätten Mitglieder der Ortsvereine und der Vorstand des Kreisverbands eine schöne Schau vorbereitet und in der Badener Mehrzweckhalle optimale Bedingungen geschaffen, betonte der Kreisvorsitzende.

Oliver Loose war extra aus Heiligenhafen an der Ostsee angereist, um an der Sonderschau für Antwerpener Bartzwerge teilzunehmen. Mit seinen „Wachtelfarbigen“ gehört er zu Deutschlands Spitze und zeigte diese sehr zutraulichen kleinen Hühnchen mit Backen- und Kinnbart, wie sie sich ruhig auf seiner Hand ablichten ließen.

So einfach auf die Hand nehmen lassen sich die Australorps-Hühner von Sascha Brinkmann nicht. Bis zu drei Kilo bringt eine Henne schon mal auf die Waage – da ist der sichere beidhändige Griff von Vorteil. Der käfergrün glänzenden Henne schien das Foto-Shooting der Sieger jedoch nichts auszumachen, doch dann durfte sie zurück in ihren Käfig und dort in ihrer Schönheit weiter glänzen – nicht nur für den Fachmann, der dieses Exemplar mit der Höchstnote bedacht hatte, sondern auch fürs Publikum.

Besucherin Sabrina Meyer aus Schwarme hatte sich allerdings eher in die Araucana-Hühner der Sorte wildfarbig verguckt. Diese Rasse der sogenannten Grüne-Eier-Leger hat durch den genetisch bedingt fehlenden letzten Schwanzwirbel nicht den bei Hühnern üblichen Schwanz. Die im 19. Jahrhundert bei den Araucana-Indianern in Chile entdeckten Hühner gab es in Achim in zwei Farben zu bestaunen. Die Ausstellung endete am Sonntag – und so schnell, wie die Geflügelzüchter die Sporthalle am Donnerstag in Beschlag genommen hatten, war sie dann auch wieder für den Sport hergerichtet.

Die Siegerinnen und Sieger der Kreisverbandsschau Höchstnoten für ihre Tiere – zum Teil mehrfach – erhielten die Siegerinnen und Sieger der Kreisverbandsschau in Achim:

Harry Grimschitz, Grasberg; Stefan Dopmann, Morsum; Catrin Brinkmann, Gnarrenburg; Bernd Büsing, Brake; Sascha Brinkmann, Gnarrenburg; Helmut Haßelbusch, Verden; Hinrich Holljes, Ritterhude; Heinz-Hermann Huhs, Achim; Jürgen Meyer, Achim; Heiner Albrecht, Morsum; Lars Meyer, Verden; Mirko Graf, Ottersberg; Olaf Dreyer, Etelsen; Volkmar Rethmeyer, Langwedel; Uwe Lohmann, Etelsen; Hans-Alfred Rock, Ritterhude; Fabian Burow, Gnarrenburg; Manfred Gitz, Verden; Heiner Meyer, Morsum; Werner Entelmann, Morsum; Karl-Heinz Biel, Otterstedt; Sven Neumann, Oyten; Lea Streffing, Grasberg; Zuchtgemeinschaft Ellerbusch, Hilgermissen; Günter Meinzen, Uchte; Torsten Waage, Warmsen; Heiner Harms, Morsum; Edmund Schmidt, Verden; Oliver Loose, Heiligenhafen; Simon Bultmann, Rehburg-Loccum; Andreas Algie-Trübe, Hemmoor.