Zu hoch gebautes Haus darf stehenbleiben

Nach dem Baustopp gehen nun die Arbeiten am Neubau an der Weserstraße weiter. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Das um ein Geschoss zu hoch gebaute Wohnhaus an der Weserstraße in Achim darf in dieser Größe vollendet werden. Der Landkreis Verden, der die Baustelle Mitte Januar, wie berichtet, wegen Verstoßes gegen Vorschriften stillgelegt und der Baugesellschaft Tönjes und Meichsner eine Rückbau-Verfügung angedroht hatte, hat jetzt den Stopp der Arbeiten aufgehoben.

„Das Ganze fügt sich ein“, teilte Rolf Thies, stellvertretender Leiter des Bauamts beim Landkreis Verden, am Freitag dieser Zeitung mit. Noch im Januar hatte er davon gesprochen, dass das Gebäude „erheblich“ vom erlaubten Maß abweiche. Die Baubehörde, sagt er nun, habe die beanstandeten Überschreitungen des Baukörpers nach eingehender Prüfung gebilligt.

Das von Tönjes und Meichsner errichtete Gebäude sei „nur 85 Zentimeter höher als ursprünglich genehmigt“. Das Doppelhaus mit Satteldach für zwei Wohnparteien weise eine Firsthöhe von exakt 10,03 Meter auf.

Die vom Landkreis im Januar erwogene Rückbau-Verfügung für das Objekt ist damit vom Tisch. Die Genehmigungsbehörde habe sich an der bundesweiten Rechtsprechung in derartigen Fällen und dort aufgezeigte „Spielräume“ orientiert, erläuterte Thies auf Nachfrage. „Ein Haus muss sich in die benachbarte Bebauung einfügen.“

Jedoch bedeute das nicht eine „sklavische“ Vorgabe der Maße. „Es dürfen nur keine bodenrechtlichen Spannungen entstehen“, nannte Thies einen Grundsatz, der bei der Entscheidung „seiner“ Behörde eine Rolle gespielt habe.

Der stellvertretende Amtsleiter wies zudem darauf hin, dass es für das Gebiet an der Weserstraße keinen Bebauungsplan gebe. Die Stadt Achim habe keinen aufgestellt. Bei Vorhaben in einem solch „unbeplanten Innenbereich“ besäßen Bauherren mehr Gestaltungsspielraum.

Dazu kommt noch das sogenannte vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, das laut Thies im Wohnungsbau üblich ist, um die Behörden zu entlasten. „Der Architekt steht dafür ein, dass alles seine Richtigkeit hat.“

Das in Bösel bei Cloppenburg ansässige Unternehmen Tönjes und Meichsner, dem das Grundstück gehört, hat allerdings auch das zweite Haus dort größer als genehmigt gebaut. Wie berichtet, ist das Wohngebäude an der Ecke zur Mühlenfeldstraße länger und breiter geraten als vom Amt eingeräumt. In diesem Fall verhängte die Verdener Behörde zwar ein Bußgeld gegen Tönjes und Meichsner, hob den angeordneten Baustopp aber schon nach wenigen Tagen wieder auf, weil sich die Abweichungen nach Angaben von Thies noch im „Toleranzbereich“ befinden würden.

Dass jetzt beide Häuser in der vom Grundstückseigentümer gewählten Form stehen bleiben dürfen, kann Anwohner Stefan Guttmann nicht verstehen. „Dass die 85 Zentimeter über dem Erlaubten noch im Toleranzbereich sein sollen, da bin ich baff“, sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung. „Ich fühle mich veräppelt.“ Guttmann, der wie auch seine Eltern und Nachbarn die Häuser als zu groß für das Wohnumfeld an der Weser- und Mühlenfeldstraße empfindet, kündigte an, überprüfen zu lassen, „ob das tatsächlich rechtmäßig ist“.