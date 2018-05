Dienstag öffnet Radio Weser TV seine Pforten in der Heilbronnstraße

Hinter den Kulissen des Bürgerfunks

+ © Duncan Tontechniker Dietmar Gode (links), Bürgerfunker Hermann Wahlers und Nicol Maillard im neuen Aufnahmestudio von Radio Weser TV. © Duncan

Achim - 21 Jahre lang war der Verein „Bürgerfunk Bremer Umland“ mit seinem Studio an der Alten Dorfstraße 1 in Achim-Uesen präsent. Nun hat der Radiosender, auf dem Nachrichten und Musiksendungen „von hier“ über den Äther laufen, seinen Standort gewechselt und ist an die Heilbronnstraße 7 gezogen. Um den Einzug in die neuen Räume gebührend zu feiern und diese den Hörern vorzustellen, bietet Radio Weser TV am kommenden Dienstag, 8. Mai, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür an.