Ein Hauch von Beverly Hills in Achim

Von: Michael Mix

Diese herrschaftliche Villa samt terrassenartiger Gartenanlage steht versteckt am Badener Weserhang. © Wellmann-immobilien

Achim – Während ein Teil der Bevölkerung am Existenzminimum knabbert, mehr schlecht als recht über die Runden kommt, und Obdachlose sogar im Winter und über die Feiertage die Nächte unter Brücken oder in Hauseingängen verbringen, wissen einige nicht wohin mit dem Geld. Zum Leben im Luxus gehört auch eine passende noble Immobilie – in Hamburg an der Alster oder am Starnberger See bei München ein typisches Bild.

In Achim wird eine Protzvilla mit allem Drum und Dran eher nicht vermutet. Und doch gibt es sie hier. Das Anwesen mit herrschaftlichem Gebäude, das an Behausungen von Hollywoodstars in Beverly Hills erinnert, liegt ziemlich versteckt am Badener Weserhang – und steht nun für knapp sechs Millionen Euro zum Verkauf. Ein echtes Schnäppchen also.

Am Weserhang steht eine Luxusvilla für knapp sechs Millionen Euro zum Verkauf

„Mondänes Wohnen mit Weserblick“, preist das Bremer Maklerbüro Wellmann die Luxusimmobilie an. Handelt es sich dabei etwa um eine beschlagnahmte Russenvilla? Oder führt die Spur zu den Scheichs nach Katar?

„Sie gehörte bisher einer Privatperson, die jetzt hier wegzieht“, antwortet Farnaz Hug, mit dem Verkauf des Objekts „zum Preis von 5,6 Millionen Euro“ beauftragte Mitarbeiterin von Wellmann, auf Nachfrage kurz und knapp. Dass es sich dabei, wie aus anderer Quelle zu erfahren war, um einen durch Immobiliengeschäfte reich gewordenen Mann handeln soll, mochte sie nicht bestätigen.

Das Haus wurde nach Angaben von Hug 2008 gebaut und erst vor wenigen Jahren „kernsaniert“. Aber auch die großzügige Gartenanlage sei „laufend überholt“ worden.

Ein Wellnesstempel gehört mit zum Haus. © -

Vor dem „großen Unbekannten“ waren Albert und Claudia Drettmann dort Eigentümer. Das Ehepaar betreibt in Bremen einen lukrativen Handel mit Yachten. „Vier, fünf Jahre gehörte es uns“, bestätigt Claudia Drettmann auf Nachfrage.

Auch früher schon gab es in der Traumlage – von außen kaum einsehbar und dennoch mit bestem Blick aufs Wesertal – ein beeindruckendes Gebäude, die Pannhorst-Villa. „Sie wurde nach dem Ersten Weltkrieg erbaut“, weiß der Badener Lokalhistoriker Heinz Kuhlmann (94). Der Bremer Möbelhändler Gustav Pannhorst habe dort lange gewohnt.

Die heute an der Stelle stehende außergewöhnliche Liegenschaft strotze nur so vor Exklusivität, heißt es im Verkaufsexposé von Wellmann. Der imposante Landsitz im mediterranen Stil verfüge über „mehr als 1 000 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 7 000 Quadratmeter großen Anwesen, sechs Schlafzimmer, vier Bäder, SPA-Bereich inklusive Innenpool und Sauna, Weinkeller, Bar- und Billardzimmer, Gästehaus, Teehaus, Sonnenterrassen mit Blick aufs Wasser“.

Das große Schlafzimmer mit Blick auf die Flusslandschaft. © -

Auf drei Ebenen könne eher residiert als gewohnt werden. „Allein beim Betreten des Eingangsbereichs durch die doppelflügelige Holztür wird deutlich, dass sich dieses Objekt auch für repräsentative Zwecke bestens eignet“, schreibt Immobilienhändler Florian Wellmann weiter. Freunde des exklusiven Interieurs, von Marmorböden, bodentiefen Echtholzfenstern, Marmortreppen, edlen Holzdielenböden und einer Galerie im Obergeschoss seien da an der richtigen Adresse.

Das große Schlafzimmer samt Südbalkon beherberge unter anderem zwei separate Ankleiden mit deckenhohen Einbauschränken sowie ein offenes Badezimmer mit einer großen Wanne auf einer Empore. Es gebe einen direkten Zugang zum Whirlpool draußen. Hinzu komme der Saunabereich mit Abkühlbecken und Dusche mit Mosaikfliesen sowie ein Innenpool inklusive Gegenstromanlage.

Auch der Außenbereich besticht nach Angaben von Wellmann durch seine Exklusivität. „Allein die Zufahrt zu dieser Traumvilla, flankiert von zahlreichen Bäumen und dem Teehaus auf der rechten Seite mit der Möglichkeit, direkt vor dem überdachten Eingangsbereich – optisch vergleichbar mit der Lobby des Waldorf Astoria in New York – vorfahren zu können, macht was her.“ Und die Garage biete Platz für sechs Fahrzeuge.

Das Haus zu verlassen, muss kein Nachteil sein. „Auf der Weserseite ist die Gartenanlage mit üppigem Busch- und Baumbestand terrassenförmig angelegt, sodass einem auch im Außenbereich das Gefühl umgibt, an diesem exklusiven, zuweilen exotischen Ort will ich sein.“ Wer das nötige Kleingeld hat, sollte zuschlagen.