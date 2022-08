Caritas in Achim bietet Hilfe gegen die Schuldenfalle

Von: Manfred Brodt

Teilen

„Es ist ein schambehaftetes Thema“, sagt Luisa Steiner, die jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat im Rathaus Sprechstunden anbietet. © Brodt

Achim – Herr und Frau M. sind voller Sorge, haben schlaflose Nächte, öffnen nicht mehr ihre Briefe, gehen nicht ans Telefon, aus Angst vor bösen Nachrichten. Ihnen sind die Schulden über den Kopf gewachsen. Ein erster Schritt, um sich Hilfe zu holen, wäre zur Schuldnerberatung zu gehen. Eine solche bietet der Caritasverband für den Landkreis Verden und den Heidekreis auch in Achim an.

Sozialarbeiterin Luisa Steiner bietet jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat im Rathaus sowie jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat im Bürgerzentrum, Magdeburger Straße, jeweils von 10 bis 14 Uhr, ihre Sprechstunden an. Für Menschen in Achim, Langwedel und Blender ist sie zuständig.

Es ist ein breit gemischter, wachsender Personenkreis, der ihre Beratung sucht, berichtet sie uns. Alleinstehende Berufstätige, Pensionäre, Menschen in Notsituationen nach Krankheit, Arbeitsplatzverlust und anderen Schicksalsschlägen, die nach den Preiswellen bei Lebensmitteln, Energie und auch Immobilien ihr Leben so nicht mehr weiterführen können, die bei den vielen Abbuchungen und Raten den Überblick verloren haben, die in die Dispofalle und an Geldgeber mit Wucherzinsen geraten sind. Manche haben auch eine wirtschaftliche Haushaltsführung, die Balance von Einnahmen und Ausgaben, nie richtig gelernt. Die Minderheit hat Kauf- oder Spielsucht. Dann ist auch die Suchtberatung gefragt.

Es ist schließlich auch eine „Soziale Schuldner- und Insolvenzberatung“, die die Caritas anbietet.

Luisa Steiner weiß, dass es nicht nur um Schulden geht, sondern um Ängste, gefühlte Bedrohungen, depressive Gefühle. „Es ist ein schambehaftetes Thema. Wenn jemand zu mir kommt, ist das der erste Schritt. Die Person bekennt, dass sie finanziell nicht mehr rumkommt, ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann.“ In diese Situation können auch Niedrigverdiener kommen, die bisher zu stolz waren, ihren rechtlichen Anspruch auf Aufstockung ihres Lohns in Anspruch zu nehmen.

Die Freundlichkeit ausstrahlende Beraterin hört sich dann die Sorgen und Nöte, die Situation ihrer Besucher an und versucht mit ihnen, mehr Klarheit ins dunkle Gesamtgebilde zu bringen. Dann werden Einnahmen und Ausgaben analysiert, unnötige, doppelte Ausgaben vermieden.

In dramatischen Fällen führt jedoch kein Weg an einem „außergerichtlichen Einigungsversuch“ vorbei. Der Schuldner, die Schuldnerin muss alle finanziellen Verpflichtungen und Schulden angeben. Die Schuldnerberaterin versucht dann, mit den Gläubigern eine teilweise Befriedigung ihrer Forderungen über einen Zeitraum von 36 Monaten auszuhandeln.

Gelingt dies nicht, wäre der nächste Schritt, über die Schuldnerberatung einen Antrag auf Verbraucherinsolvenz beim Amtsgericht Verden zu stellen. Unter Regie des Insolvenzverwalters, eines Rechtsanwalts, werden die Schulden dann in einem Zeitraum von drei Jahren reguliert bis auf eine Restschuld, die dann entfällt. Wer unter dieser Insolvenz steht, hat grundsätzlich 1340 Euro pro Monat, die ihm/ihr bleiben. Bei einem Lebenspartner beziehungsweise dem Kind bei Alleinerziehenden erhöht sich dieser Freibetrag um 500,62 Euro, bei bis zu fünf weiteren Personen im Haushalt um jeweils 278,90 Euro. Für diesen Pfändungsschutz muss man sich bei der Bank ein „P-Konto“ einrichten lassen.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Es ist also ein schwerer, aber auch gehbarer Weg, um aus dem finanziellen Schlamassel herauszukommen.

Hat die Beraterin Ratschläge, wie man dieses finanzielle Desaster am besten schon im Vorfeld vermeiden kann?

Luisa Steiner: „Ja klar. Nicht so viele laufende Verträge abschließen. Ein Handy nicht auf Ratenzahlung kaufen. Lieber ein Prepaid-Handy als eins mit Mobilfunkvertrag. Lieber mit Bargeld zahlen als mit Karte. Nicht sich von Angeboten verlocken lassen: ,Jetzt kaufen, später zahlen‘. Ausgaben mit Kassenzetteln festhalten. Ausgaben für Lebensmittel, Wohnung, Energie, Versicherungen, Auto festlegen und das Geld dafür in Briefumschlägen zum Beispiel sich rechtzeitig sichern.“

Briefumschläge? „Ja“, sagt die soziale Schuldnerberaterin, „das, was ich rate, mache ich auch selbst.“