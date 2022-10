„Hier klappt alles perfekt“

Von: Michael Mix

Debbie James (l.), die in Kibworth zwei Buchläden führt, hospitierte bei ihrer Achimer Fachkollegin Iris Hunscheid. © Mix

Achim – Wer in dieser Woche Kunde oder Kundin der Buchhandlung Hoffmann war, wurde möglicherweise von einer Engländerin bedient. Debbie James, die hervorragend Deutsch spricht, hospitierte dort drei Tage. Sie hat in der mittelenglischen Gemeinde Kibworth zwei eigene Buchläden. Über ein brancheninternes internationales Austauschprogramm landete die 47-Jährige in dem von Veit Hoffmann und Iris Hunscheid an der Obernstraße in Achim betriebenen Geschäft.

„Ich wollte gucken, wie die deutschen Buchhändler das machen“, verrät James im Gespräch mit dieser Zeitung. Große Unterschiede im Vergleich zur Arbeit in ihrer englischen Heimat hat sie jedoch nicht bemerkt. „Ich habe in den drei Tagen gelernt: Es geht um Bücher“, antwortet James humorvoll. „Die Liebe dazu ist bei uns nicht anders. Das verbindet Buchhändler und Kunden.“

Doch in einem Punkt sieht sie Hoffmann und Co. leicht im Vorteil. „Beneidenswert ist das deutsche Warenwirtschaftssystem“, stellt Debbie James nach ihrem kurzen, aber intensiven Blick hinter die Kulissen der Achimer Buchhandlung fest. „Hier klappt alles perfekt“, sagt sie bewundernd. In England funktioniere auch das Allermeiste, „aber wir sind da etwas lockerer“.

Außerdem hebt James die „langen Öffnungszeiten“ bei Hoffmann hervor. Hunscheid präzisiert: „Montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr.“ „Puh, da sitzen wir bei uns in England längst im Pub“, entfährt es James grinsend, und sie fügt hinzu, dass ihre Buchhandlungen nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet seien.

Und sonst? Die Engländerin lässt ihren Blick über die Regale, Tische und Aufsteller schweifen. Die Warenpräsentation und das Sortiment seien „sehr ähnlich. Wir haben allerdings mehr Kinderbücher im Laden, weil es in Kibworth einen sehr hohen Anteil an jungen Menschen gibt.“

Aber warum wollte Debbie James überhaupt das Innenleben einer Buchhandlung ausgerechnet in Deutschland erkunden? Dafür zählt sie gleich eine Reihe von Gründen auf.

„In der Schule hatte ich Deutsch als zweite Fremdsprache und auch als Prüfungsfach im Abitur.“ Dazu habe sie eine Brieffreundin im Sauerland gefunden. Ein Kontakt, der später noch intensiver werden sollte. Nach dem Abitur habe sie ein „Gap-Year“ im Sauerland verbracht, erzählt James. „Ich arbeitete in einem Plattenladen in Meschede und habe anfangs bei der Brieffreundin gewohnt, später hatte ich eine eigene Wohnung.“ Denn bei den geplanten zwölf Monaten „Auszeit“ in Nordrhein-Westfalen sollte es für die musik- und lesebegeisterte Engländerin nicht bleiben. „Es hat mir dort so gut gefallen, dass ich noch ein zweites Jahr drangehängt habe.“

Zurück in England, startete die junge Frau aus der Grafschaft Leicestershire ein Studium der Musik in Leeds. Aber auch in diesem neuen Lebensabschnitt reichte ein Arm schon bald rüber über den Kanal, rauf auf den Kontinent, bis hin nach Deutschland. „Ich studierte auch in Weimar.“

Anschließend machte sie aus ihrer Liebe zur Musik einen Beruf. „Ich war sechs Jahre Schlagzeugerin in einem Orchester, spielte bei Musicals. Und ich gab auch Schülern Drums-Unterricht.“

Danach arbeitete James für eine Firma, die Schlagwerk herstellte. In der Produktion war sie allerdings nicht beschäftigt. „Hinsichtlich der Instrumente beriet ich Künstler in ganz Europa, auch in Deutschland“, berichtet sie.

Das Unternehmen bleibt ihr noch aus einem ganz anderen Grund in guter Erinnerung. „Dort habe ich meinen Mann Colin kennengelernt.“ Seit dieser Zeit bilde sie mit ihm und der heute 18-jährigen Stieftochter Millie eine kleine Familie.

Während ihr Mann immer noch im Musikbetrieb tätig ist, erfüllte sich Debbie James einen anderen langgehegten Herzenswunsch. 2009 eröffnete sie im gerade mal 7 500 Einwohner zählenden Kibworth eine Buchhandlung. Damit machte sie aus einem weiteren Hobby und einer Leidenschaft einen Broterwerb.

„Es war ein Traum von mir, einen eigenen Buchladen zu haben, weil ich Bücher so liebe“, gesteht die Britin. Sie lese vorwiegend Belletristik und auf diesem Feld bevorzugt Frauenromane. „Nicht etwa wegen romantischer Inhalte. Ich finde interessant, was andere Frauen denken“, erläutert James. Eines ihrer Lieblingsbücher sei „Elisabeth und ihr deutscher Garten“ von Elizabeth von Arnim. Aber sie möge auch Fantasyromane, etwa die von Tolkien. „Ich tauche gerne in andere Welten und Zukunftsthemen ein.“

Nichtsdestotrotz hat Debbie James auch ein Faible für alte Bücher. So eröffnete sie im vorigen Juni neben der seit 13 Jahren existierenden Buchhandlung zusätzlich ein Antiquariat im kleinen Kibworth. In den beiden Läden beschäftige sie insgesamt acht Kräfte, sechs Frauen und zwei Männer, berichtet die Unternehmerin von der Insel.

Als James vom Austauschprogramm „Rise“ für Buchhändlerinnen erfuhr, fackelte sie nicht lange. „Ich habe mich für das Projekt beworben.“ Interessenten hätten dabei drei Wunschländer in bestimmter Reihenfolge benennen dürfen. „Als Erstes habe ich natürlich Deutschland angegeben.“ Italien und Portugal landeten bei ihr auf den weiteren Plätzen.

Die Engländerin bekam bald Post von Iris Hunscheid, die bei „Rise“ mitmischt. Wenig später war das Gastspiel in dem Achimer Unternehmen klar gemacht. Mit „Rise“ solle der Austausch von Buchhändlerinnen und -händlern nach der Pandemie gefördert werden, erklärt Hunscheid.

Den haben sie, ihr Mann Veit Hoffmann und Debbie James eingehend gepflegt. Zum Abschluss ihres fünftägigen Aufenthalts in Achim mit Zimmer am Bootshafen stand für die Engländerin noch Sightseeing im Umland und ein Trip nach Bremen auf dem Besuchsprogramm.

Debbie James ist Deutschland nun noch ein Stück mehr verbunden. Und für Iris Hunscheid gibt es jetzt einen Grund mehr, nach England zu reisen. Für die beiden Geschäftsfrauen mit Vorliebe fürs Buch ist klar: „Wir bleiben in Kontakt.“