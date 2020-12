„Herrliches Leben“: Ankunft in Baden

In Polen geboren und Anfang 1945 mit dem Treck geflohen gelangte Martha Schimarajef nach Achim-Baden, wo sie noch heute lebt. Am 16. Dezember feierte sie ihren 90. Geburtstag und nahm diesen zum Anlass, auf ihr „herrliches Leben“ zurückzublicken. Wir veröffentlichen heute den zweiten und letzten Teil ihrer Erinnerungen und Gedanken, die ihre Tochter Dagmar Iris Kanig aufgezeichnet hat.

Achim-Baden – „Noch während der Flucht bekamen wir die Adresse eines Mannes, dem die Bohlsener Mühle gehörte. Er war der Onkel der Frau, die uns ihre beiden Töchter anvertraut hatte, weil sie mit ihrem kranken Säugling zunächst nicht weiter im Treck mitziehen konnte. 1945 kamen wir nach Baden. Auf dem Hof von „Hinnilein“ wurden wir einquartiert, halfen beim Bauern Rathjen auf dem Feld und waren uns für keine Arbeit zu schade. Dort wurde ich in der Kirche zu Baden konfirmiert und ging auch noch zur Schule. Danach begann ich eine Lehre in der Alten Apotheke in Achim, die ich leider nicht beenden konnte, weil meine Arbeitskraft in der Familie gebraucht wurde. Ist das alles lange her!

Ein paar Jahre später traf ich Kurt und erhörte sein Werben. Auch er hatte Beharrlichkeit gelernt. Im Januar 1951 heirateten wir in der Kirche zu Baden; unsere diamantene Hochzeit konnten wir 2011 noch mit einem großen Fest bei Nolte feiern.

Ich war schwanger. Wir fanden ein Stück Land, das wir ab März 1952 vom Bauern Rathjen pachteten und bei dem wir uns vorstellen konnten, es urbar zu machen, zu beackern, um darauf zu leben und einer Familie Grundlage zu bieten, Wurzeln zu bilden. Eine Baracke stand darauf, die wir einem Herrn Albrecht für 2 000 Mark abkauften. Von diesen Holzhütten gab es am sandigen Hang unterhalb der Badener Mühle mehrere. Sie standen vorher auf dem Verdener Berg als Flakhelferunterkünfte und waren dann hier, Am Mühlenberg, für die Geflüchteten aufgebaut worden.

Was war das für ein Jahr 1952! Roswitha kam im kalten Januar im Schloss Etelsen zur Welt, fast auf den Tag genau sieben Jahre zuvor waren wir mit Pferd und Wagen zur Flucht aufgebrochen. Wir zogen mit vier Erwachsenen, der ältere Bruder von Kurt hieß Erwin und war mit meiner Schwester Alice befreundet, und einem Säugling, in die Baracke ein. Der Zustand ließ, na ja, zu wünschen übrig. In den Anbau, unter dem Wellblechdach, regnete es hinein, und meine Schwiegermutter Emma sagte zu ,Pepusch’, als sie zum ersten Mal zu Besuch kamen: ,Hier kann ich doch nicht leben!".

Wir arbeiteten alle von früh bis spät, schafften es, dem Land so viel abzuringen, dass wir alle satt wurden. Wir bauten zwei Zimmer für Alice und Erwin an die Baracke an, und langsam zog Wohnlichkeit bei uns ein. Auch für Emmas Geschmack. Kurts Eltern zogen zu uns, und so hatten wir ein offenes Haus für die schon große Großfamilie und für unsere wachsende Familie.

Das Miteinander zwischen uns war familiär vertraut. Meine Schwester und Kurts Bruder heirateten im August 1954. 1956 wurde unsere Marlies geboren, und Alice und Erwin bekamen ihr erstes Kind Bernd, unser Sohn Udo kam 1957 zur Welt. Der Platz wurde knapp. Alice, Erwin und Bernd zogen aus, und in uns wuchs der Wunsch, ein richtiges Haus zu bewohnen. Herr Rathjen war bereit, uns das gepachtete Land zu verkaufen für elf Mark pro Quadratmeter und sechs Mark pro Quadratmeter für den Boden- und Wasserverband. Das Anfragen bei der Sparkasse nach einem Kredit war schlimm für uns: Wir konnten keinerlei Sicherheiten bieten und brauchten einen Bürgen. Die Bürgschaft übernahm Herr Rathjen, dem damals der ganze Dünenhang unterhalb der Mühle gehörte. Wir mussten viel arbeiten, bis wir das Geld zusammengespart hatten, um uns ein Haus, das genug Platz für uns alle bot, bauen zu können. 1962 kam die jüngste Tochter Dagmar zur Welt.

Dankbar bin ich, dafür, dass ich selbstbestimmt, in Frieden und Freiheit leben darf, mich selbst versorgen kann und ein Netzwerk von so vielen lieben, hilfsbereiten, verlässlichen und vertrauten Menschen um mich herum habe. Wenn ich zurückblicke, gibt es nichts, von dem ich bedaure, es nicht erlebt zu haben, kein fernes Ziel, zu dem ich noch gerne gereist wäre. Dankbar und demütig schaue ich auf meine Gesundheit und Kraft, meine große Familie, die immer für mich da ist, ein arbeitsreiches und erfülltes Leben.“

Beide Schwestern leben laut Mitteilung der Tochter Dagmar Iris Kanig noch in ihren Häusern in Baden und werden von ihren Familien unterstützt. Martha Schimarajefs Ehemann Kurt starb 2011. Ihr älterer Bruder Ewald Fetter lebt mit seiner Frau Edith ebenfalls in Baden.

+ Baracke der Familie Schimarajef am Weserhang in Baden. © privat