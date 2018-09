„Let’s Dance“ im Sportlerheim mit den „Heroes“

Hommage an David Bowie

+ © ldu Voller Vorfreude zeigen Jeanette Atherton und Melanie Wolters (v.l.) das Heroes-Banner beim Krawep, Am Freibad 10. © ldu

Achim - David Bowie war ein außergewöhnlicher Künstler. Mehr als das: Der Popstar komponierte und produzierte nicht nur, er erfand sich als Bühnenpersönlichkeit immer wieder neu. „Ziggy Stardust“ heißt nur eine seiner vielen Kunstfiguren, zwischen denen er wechselte wie ein Chamäleon. Jonas Kalnbach scheint die Musik des David Robert Jones, wie Bowie mit bürgerlichem Namen hieß, eingeatmet zu haben. So nah reicht der Frontmann der Band „Heroes“ mit seinem Gesang an das Original heran. Am Freitag, 28. September, um 20.30 Uhr gastiert die siebenköpfige Tribute-Band aus Nürnberg live im Krawep im Vereinsheim des TSV Achim. Der Vorverkauf läuft.