Duale Studiengänge auf dem Desma-Gelände: Ab Herbst erstes Semester in Achim

Schon zum Wintersemester gibt es auf dem Gelände der Desma Schuhmaschinen GmbH eine Zweigstelle der in Hannover ansässigen Leibniz Fachhochschule. Angeboten werden die dualen Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Embedded Automation Design und IT-Security. Ermöglicht wurde dieses Studienangebot durch das Engagement von neun Firmen aus der Region.

Achim/Verden - Um die letzten organisatorischen Einzelheiten zu besprechen, trafen sich am Donnerstag Professor Dr. Norbert Gülke und Tanja Recoullé von der Leibniz FH mit Vertretern der beteiligten Firmen in den Räumen der Vereinigten Informationssysteme Tierhaltung (vit) in Verden. Neben vit und Block Transformatoren-Elektronik sind Desma Schuhmaschinen, Power Innnovation Stromversorgungstechnik und das Ingenieurbüro Born und Ermel aus Achim, nosfair aus Thedinghausen, rocon aus Rotenburg, Avides Personalentwicklung aus Hemsbünde und Oelschläger Metalltechnik aus Hoya an der Kooperation beteiligt.

Intensive Verbindung von Theorie und Praxis

„Mit dem neuen Studienangebot wird eine Lücke geschlossen“, so Christian Decker, Managing Director bei Desma. Sowohl die praktische als auch die Hochschulausbildung könnten nun in der Region stattfinden. Dies sei für die jungen Menschen ein großer Vorteil, da sie für die Ausbildung nicht weit wegziehen müssten.

Die drei angebotenen Studiengänge sind zukunftsorientiert und schließen nach sechs Semestern mit dem international anerkannten Bachelor of Science ab. „Das duale Studium zeichnet sich durch eine intensive Verbindung von Theorie und Praxis in Verbindung mit Lernen in studentischen Kleingruppen aus“, so Prof. Gülke.

Eigene Labore für jeden Stundiengang

Die ersten zwölf Wochen des Semesters verbringen die Studierenden in den Unternehmen, daran schließt sich die Hochschulphase mit ähnlicher Dauer an. Dieser Wechsel bleibt über die gesamte 36 Monate dauernde Ausbildung bestehen. „Durch den Wechsel von Theorie und die Arbeit in den Unternehmen wird der Stoff besser verstanden“, weiß Prof. Gülke. Zudem gebe es für jeden Studiengang eigene Labore, in denen das zuvor theoretisch Erlernte praktisch umgesetzt werden kann.

Vergütung für die praktische Phase

Als weitere Vorteile nennen die Initiatoren, dass die Inhalte des Studiums direkt auf die Bedürfnisse der Region und der jeweiligen Firmen zugeschnitten sind und die Studenten ihren Arbeitgeber von Anfang an kennen. Auch fallen keine Studiengebühren an. Die übernimmt der Ausbildungsbetrieb. Für die praktische Phase gibt es sogar eine Vergütung, die der eines Auszubildenden entspricht.

Die Fachhochschule will im Oktober diesen Jahres in Achim zunächst mit einer kleinen Gruppe von zehn bis fünfzehn Studenten an den Start gehen.

Plätze für die Ausbildung sind noch frei. Wer Interesse hat, kann sich entweder bei den kooperierenden Firmen oder direkt bei der Leibniz Fachhochschule bewerben. Schülerinnen und Schüler, die erst in den nächsten Jahren ihr Abitur machen, können gern zu einem Schnupperkurs an die Hochschule nach Achim kommen oder sich für Praktika bewerben: www.leibniz-fh.de. ahk