Herbert Teppenkamp: „Wäre lieber bei Bundeswehr geblieben“

Achim - Vor 60 Jahren begann für Herbert Teppenkamp ein neuer, einschneidender Lebensabschnitt. Nach der Maurerlehre in seiner Heimatstadt Oberhausen kehrte der junge Mann dem Kohlenpott den Rücken und er landete als Wehrpflichtiger in der Steubenkaserne in Uesen. Weil Teppenkamp sich bei der Bundeswehr wohlfühlte, schlug er dort nach der Zeit als „W 12er“ die Unteroffizierslaufbahn ein und blieb zwölf Jahre bei der Truppe. Heute, mit 80 Jahren, blickt der frühere Soldat, der längst in Achim heimisch geworden ist, noch immer gerne auf die Anfänge zurück.

„Ich zählte am 16. Januar 1958 zu den allerersten Wehrpflichtigen, die in die Steubenkaserne eingezogen sind“, erzählt Herbert Teppenkamp. Lebhaft erinnert er sich noch an den Weg vom Achimer Bahnhof zum Bundeswehr-Standort.

Mit einer „Nato-Ziege“, einem Fahrzeug mit stark erhöhtem Aufbau, seien er und weitere Rekruten über zum Teil noch unbefestigte Straßen zur Kaserne gebracht worden. „Das hat ganz schön gerumpelt.“ Nicht zuletzt bei der Überquerung der Schienen auf der „damals noch weitgehend unbebauten“ Uesener Feldstraße, wo Loren zwischen einem Sandabbaugebiet und einem Hartsteinwerk verkehrten.

Teppenkamp und die anderen Neuankömmlinge beim Panzerflugabwehrkanonenbataillon 111 waren echte Pioniere. „Spinde, Tische und Stühle mussten wir aus der Kleiderkammer im Keller holen und unsere Unterkunft selbst einrichten.“ Zusammen mit fünf Kameraden habe er ein Zimmer bezogen.

+ Ein Foto vom jungen Soldaten.

Für die insgesamt 150 Wehrpflichtigen begann eine „harte, harte Ausbildung“, hat Teppenkamp noch immer vor Augen. „Auf dem Truppenübungsplatz nahe der gesprengten Öllagerstätten an der Schneiderburg mussten wir durch den Dreck robben.“ Wenn man eine Pfütze umgehen wollte, habe der Ausbilder sofort gebrüllt: „Koppelschloss kehrt!“

Am Wochenende genossen der 20-Jährige und seine Kameraden jedoch das süße Leben. Ihre Freizeit verbrachten sie häufig beim „Groschentanz“ am Badener Berg, im Lokal von Willi Landwehr, An der Eisenbahn, bei „Tante Ella“ am Achimer Bahnhof oder im „Schuppen 17“ in Uphusen. Und so war es auch kein Zufall, dass Herbert Teppenkamp seine heutige Ehefrau Waltraud in einem Gasthaus kennenlernte.

„Nach der Vereidigung und dem Zapfenstreich im Februar 1958 auf dem Sportplatzgelände an der Bergstraße in Achim sind wir zum Tanz bei Landwehr. Dort habe ich Waltraud Meyer getroffen.“ Aus der 1961 geschlossenen Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor; inzwischen gehört auch ein Enkelkind mit zur Familie.

Fußball beim TSV Uesen gespielt

Aber der junge Soldat spielte auch Fußball beim TSV Uesen. „Ich wurde dort wie ein eigener Sohn aufgenommen“, blickt der 80-Jährige dankbar zurück.

Eine Rückkehr ins Ruhrgebiet war für ihn auch deshalb nie ein Thema. 1967 zog die Familie ins selbst gebaute Haus an der Achimer Lindenstraße ein.

Zum Abschluss seiner Zeit bei der Bundeswehr, in der Teppenkamp den Rang eines Oberfeldwebels erreichte und „immer in der 5. Batterie“ unter anderem als Versorgungsunteroffizier in der Steubenkaserne arbeitete, legte er noch die Prüfung zum Maurermeister ab. Mehr als 20 Jahre lang führte er anschließend ein Baugeschäft. „Ich habe zum Beispiel das frühere Gemeindezentrum Nord an der Magdeburger Straße gebaut.“

Herbert Teppenkamp, der sich seit Jahren bei den Guttemplern in Bremen und beim Sozialverband in Achim ehrenamtlich engagiert sowie bei den Chorfreunden Achim singt, hätte rückblickend allerdings lieber die Laufbahn bei der Truppe fortgesetzt. „Das wäre leichter gewesen als selbstständig tätig zu sein.“ Zudem sage seine Frau, dass er ein „Kommisskopf“ sei. Was der Ehemann nicht in Abrede stellt. „Ich kann kommandieren.“

mm