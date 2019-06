„Heiß auf heiß – das hat schon Opa gesagt“

Achim - Von Philipp Köster. Andreas Weber trägt die Hitze mit Fassung. Was soll er auch machen. Er betreibt auf dem Achimer Wochenmarkt einen Grillstand. Gegen 11 Uhr sind es an diesem Mittwoch so an die 30 Grad im Schatten. Ohne Grill. „Ich habe hier noch mal 10 bis 15 Grad mehr als da draußen.“ Doch Andreas Weber versorgt auch an diesem heißen Sommertag seine Stammkundschaft. „Eine Bratwurst, bitte“, ordert ein Kunde, der trotz Hitze gerne Erbsensuppe essen würde. Andreas Weber wendet das Grillgut. Dann nimmt er einen Schluck aus dem Becher mit pechschwarzem Kaffee. „Heiß auf heiß – das hat schon mein Opa gesagt.“ Die Leute wollten schließlich den Sommer haben, dann wolle er sich nicht über die Hitze beklagen.

Auch Marvin Gottschlich und Marcel Nöhring, Inhaber des Fischwagens Wrede aus Bremerhaven, jammern nicht. „Man muss das mit Humor nehmen, sagt Gottschlich, verkauft einer Kundin Seelachsfilet und wünscht noch „angenehmes Schwitzen“.

Die Temperaturen sind grenzwertig. „Manche Kollegen von uns fahren bei diesem Wetter nicht los“, berichtet Gottschlich. Würde es noch heißer, käme die Kühlung nicht mehr dagegen an. Doch an diesem Mittwoch bleiben Matjes & Co. dank Aggregat und Eisbett kühl und frisch. Bis 13 Uhr, bis zum Ende, halten sie durch. Früher kämen sie ohnehin nicht mit ihrem großen Wagen aus der Reihe der Marktbeschicker weg.

Ulrich Dubrow von der gleichnamigen Obstplantage in Donnerstedt kann verstehen, dass wegen der Hitze nicht ganz so viel los ist in der Achimer Fußgängerzone wie an gewöhnlichen Markttagen. „Es ist gut, dass viele alte Leute zu Hause bleiben.“ Magnus Cordes, Mitarbeiter des Käse-, Fleisch- und Eiswagens „Ziegerei“, berichtet von einem älteren Herrn, der am Morgen von seinem Fahrrad gefallen sei, sich aber wieder berappeln konnte.

Dubrow versucht, empfindliche Waren, wie Salate, „in den Mittag zu retten“, damit sie nicht schlapp werden. Obst und anderen robustereren Gemüsesorten kann die Hitze nicht so viel anhaben. „Doch die Supermärkte haben natürlich einen Vorteil.“ Er freut sich, dass für den Donnerstag angenehmere Temperaturen angesagt sind. „Da bin ich nämlich auf dem Nachmittagsmarkt in Twistringen.“

Der Achimer Wochenmarkt verbreitet trotz des Wetters immer noch viel Flair, und es gibt noch gegen Mittag Kunden, auch ältere.

Auch Magnus Cordes von der „Ziegerei“ hat festgestellt, dass an diesem Tag nicht so viel los ist. Seine Kühlung funktioniert. Die Produkte werden bei vier Grad in der Auslage frisch gehalten. Doch die Abwärme des Kühlgeräts versorgt Cordes mit zusätzlicher Hitze. Wenigstens scheint die Sonne nicht in seinen Wagen. Das verhindert das Schutzdach.

Ohnehin sei der Winter härter. „An manchen Tagen haben wir minus zehn Grad. Da muss ich aufpassen, dass der Käse nicht einfriert.“ Das verhindert dann ein Heizlüfter.

Schön muckelig hat es auch Bernhard Indorf aus Scheeßel. Der Mitarbeiter der Bäckerei Niepel aus Rotenburg backt Baguettes, Brötchen und Laugenstangen in einem Ofen hinter seinem Rücken direkt auf dem Markt fertig. Von morgens an hat er also eine zusätzliche Heizung, die er an einem der bisher wärmsten Tage im Jahr nicht braucht. Doch das Feuer ist aus, und die Abwärme des Ofens mit Schamottstein ist im Vergleich zu der der Kühlgeräte der anderen Beschicker gering. „Ein bisschen weniger Hitze wäre schön, aber man kann nichts dagegen machen.“ Auch Bernhard Indorf nimmt das, was er nicht ändern kann, mit Gleichmut.

Doch er hofft ebenso wie seine Kollegen auf deutlich angenehmere Temperaturen am Samstag, wenn wieder Wochenmarkt ist. Laut Wettervorhersage drohen dann aber schon wieder Höchstwerte um 29 Grad.