Heimweh-Roman mit viel Tiefe

Achim - Von Ingo Schmidt. Der große Saal im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) war am Mittwochabend voll besetzt, als Bestseller-Schriftstellerin Dörte Hansen die Bühne betrat. Vor fast genau vier Jahren hatte die Autorin ihr Erstlingswerk „Altes Land“ in Achim präsentiert, und nun stellte sie mit „Mittagsstunde“ einen weiteren Erfolgsroman vor. Rund 260 Gäste waren der Einladung der Buchhandlung Hoffmann gefolgt. „Wir freuen uns sehr, dass die Lesung überhaupt stattfinden kann“, betonte Initiatorin Iris Hunscheid, „inzwischen ist es nicht mehr ganz so leicht, einen Termin mit Dörte Hansen zu bekommen.“

Die Handlung ihres Romans verortet die Husumerin in ihrer nordfriesischen Heimat. Im Mittelpunkt steht der 50-jährige Ingwer Feddersen. Wie eine junge Saatkartoffel sei er aus dem kargen Boden gerüttelt und ins weit entfernte Gymnasium gesteckt worden, beschreibt Hansen eine eher untypische Schullaufbahn in der landwirtschaftlich geprägten Region. Als Archäologe, äußerlich mehr Schrat als Schönling, kehrt Ingwer von Kiel in seinen Heimatort zurück, um den alternden Großeltern im Landgasthof zu helfen. „Der Ort Brinkebö ist ein armes, kleinbäuerliches und rein fiktives Geestdorf“, erklärt die 55-jährige Linguistin, „das es so allerdings auch heute geben könnte.“

Ihr Held muss erkennen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten so ziemlich alles verändert hat: Ohne Schule oder Einkaufsmöglichkeiten hat der Ort an Attraktivität und Struktur verloren, und auch Höfe gibt es kaum noch – viel Positives ist in Bewegung geraten, sagt Hansen, aber man hat einen hohen Preis dafür gezahlt: Die Landschaft ist aufgeräumt nach der Flurbereinigung in den 1960er-Jahren, ohne Hecken und Streuobstwiesen, ohne Tümpel und die charakteristischen Findlinge auf den Äckern. Die Feldmark ist heute gekennzeichnet durch Biogas- und Solaranlagen oder Windturbinen – keine Schönheit, nur noch abgewetztes Land. Genauso beschreibt Dörte Hansen ihre Charaktere in der nordfriesischen Provinz: Sie erzählt von verschrobenen Gestalten wie Ingwers Mutter Marit, die als „Orakel in Klapperlatschen“ durch Küchen und Ställe der Nachbarn stakst und Untergangsfantasien verbreitet: „Die Zeit läuft ab“, betet der einstige „Stern von Brinkebö“ herunter. Oder Hansen schreibt vom kahlköpfigen und einbeinigen Scherenschleifer mit Holzprothese, der bekleidet in weißen Feinstrumpfhosen und mit blauem Kleid als fahrender Händler durch die Orte streift und den es tatsächlich gegeben habe. Ob es ein Transvestit oder Kriegsversehrter war – sie wisse es nicht, aber viele Leser hätten ihr berichtet, sich ebenfalls an diesen Menschen zu erinnern.

Die einzelnen Kapitel hat die Autorin mit Liedtiteln überschrieben wie „Ich schau den weißen Wolken nach“ und „Don’t let it bring you down“ oder „Völker, hört die Signale“, worin Hansen vom Dorfschullehrer Stensen berichtet, der dem modernen Sachbuch das Heimatkundekompendium von 1949 vorzieht und körperliche Züchtigung als Notwendigkeit erachtet. „Kumpelhafte Härte gepaart mit etwas Fingerspitzengefühl hilft einstweilen in der Pädagogik“, zitiert sie Stensen.

Mit viel Liebe und Wärme beschreibt Dörte Hansen die Menschen ihrer Heimat mit dem oft typischen „norddeutschen Schrägregen“. Ihre Formulierungen ringen dem Leser manches Mal ein Lächeln ab – witzig, gewählt und authentisch. Dabei wirft sie einen melancholischen Blick zurück und erzählt vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von Verlust, Abschied, aber auch von einem Neubeginn – und von der Mittagsstunde: einer Zeit, in der das Dorf eigentlich ruht, aber wo die tatsächlich wichtigen Dinge geschehen.