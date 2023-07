Die verschwundene Hausnummer 14: Heimatforscher erinnert an Firma Scherf

Von: Dennis Bartz

Links das Gebäude Obernstraße 14, dahinter der Speicher. Heute würde der Blick in die Fußgängerzone gehen. © PRIVAT

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, an eine verschwundene Hausnummer und Achims ersten Baustoffmarkt.

Wenn man in den 1980er-Jahren jemanden ärgern wollte, dann schickte man ihn zur Obernstraße 14. Kurz darauf sah man diesen armen Menschen hilflos zwischen dem Hotel Gieschen, dem Speicher Scherf und umliegenden Häusern umherirren. Ein Gebäude mit der Hausnummer 14 gab es zu dieser Zeit in der Obernstraße nämlich nicht mehr.

1891 kaufte der aus Oyten stammende Ernst Scherf das Anwesen um den heutigen Speicher Scherf bis in den Kreisel hinein, verließ sein altes Zöllnerhaus an der ehemaligen Zollgrenze zwischen Preußen und Hannover und zog nach Achim.

Gutgehende Kneipe mit angechlossenem Tanzsaal

Dort betrieb er in dem aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden Speicher nicht nur einen Kohlen- und Düngemittelhandel, sondern auch eine gutgehende Kneipe mit angeschlossenem Tanzsaal. Bekannt wurde die Gastronomie durch die gute Lage und die günstigen Preise.

Der „Fuhrmannschluck“ war beispielsweise ein dreifacher Korn für nur zehn Pfennig. Die komplette Flasche gab es für 60 Pfennig. So günstige Möglichkeiten zur „Druckbetankung“ sorgten insbesondere an Markttagen dafür, dass die Achimer Gendarme regelmäßig ihre Aufmerksamkeit einigen abgefüllten Gästen widmen mussten.

Geruch von Düngemitteln

Das Anwesen von Scherf bestand aus dem Speicher und einem in Richtung Gieschens Hotel davor liegenden Bauernhaus. Eine offizielle Anmeldung eines Baumaterialien, Kohle- und Düngemittelhandels erfolgte erst 1903 unter der Firma E. Scherf. Als 1920 ein Neffe Scherfs mit dem Namen Rühe in das Unternehmen eintrat, erfolgte die Umbenennung in „E. Scherf Nachf.“. Unter dieser Firma bestand das Unternehmen bis zu seinem Ende.

Seit den 1960er-Jahren zeigte die Stadt Achim bereits großes Interesse am Erwerb des Speichers und des davor liegenden alten Bauernhauses. Speicher und Haus waren zu dieser Zeit schon über 100 Jahre alt und man sah beiden das Alter an. Das alte Bauernhaus mit der Hausnummer Obernstraße 14 beherbergte den Laden der Firma. Dort konnte man alles, was man für den heimischen Garten benötigte, kaufen. Der Verkaufsraum war erfüllt von dem typischen Geruch von Düngemitteln, Sämereien und vielerlei Flaschen und Beuteln mit Giften gegen Unkraut.

Gestochen scharfe Handschrift

Vielen wird die unglaublich gestochen scharfe Handschrift auf den manuell ausgefüllten Quittungen in Erinnerung sein. In eher schlechter Erinnerung ist den Menschen jener Zeit der Fußweg vor und um das Haus. Dieser bestand aus roten Ziegeln, die bei Nässe schnell sehr glatt wurden, zudem war der gesamte Weg zur Straße geneigt.

An der Hausecke war er keinen Meter mehr breit, und wenn dann noch Schnee oder Winterglätte auftraten, war das unverletzte Durchkommen ein reines Glücksspiel. 1974 wurde das Haus an das Straßenbauamt Hannover und der Speicher an die Stadt Achim verkauft. Die Firma zog um. Die Geschäftstätigkeit von „E. Scherf Nachf.“ erfolgte von 1975 an in der Großen Kirchenstraße 4.

Behelfsparkplatz statt Gebäude

Auch dort war man auf geschichtlich interessantem Grund tätig, war doch im Bereich einer Halle auf dem Betriebsgelände die alte Haltestation der Postkutsche. Nachdem 1975 das alte Bauernhaus abgerissen wurde, freuten sich Achimer Autofahrer über einen neuen und zentralen, wenn auch sandigen, Behelfsparkplatz. Damals bekam die Hausnummernzählung der Obernstraße ihre erste Lücke. Denn die Nummer 14 fehlt seitdem.

Im August 1976 wurde die liebgewonnene Parkfläche um die Hälfte verkleinert, um die Einmündung der Bahnhofstraße in die Obernstraße dem wachsenden Verkehrsaufkommen anzupassen. Beim Speicher konnten die Bürger nun die Obernstraße über einen Zebrastreifen queren.

Die Große Kirchenstraße verläuft am unteren Bildrand. Darüber gut zu sehen, das etwas verwinkelte Betriebsgelände von „E.Scherf Nachf.“. © -

Der Speicher prägte zwar das Stadtbild, war jedoch teilweise baufällig und wirklich nicht mehr schön anzusehen. Im Achimer Stadtrat wurde darum gerungen, was mit diesem Gebäude geschehen sollte. Ein Königsweg wurde gefunden: Auf dem Grundstück sollte etwas Neues entstehen, das aussah wie das Alte. So wurde der Speicher abgerissen und 1987 ein völlig neues Gebäude mit Ladengeschäften, Büros und Wohnungen errichtet. In die Kellergewölbe zog Gastronomie ein. Die „Katakomben“ wurden bekannt durch ihr einmaliges Ambiente, Livemusik, Pokerturniere und vieles mehr. Im Bereich der Herbergstraße bekam Achim endlich ein lange vermisstes Fischgeschäft, das sich allerdings nicht lange hielt und einem türkischen Lebensmittelhandel wich, der ebenfalls bald schließen musste. Der Neubau fügt sich so gut in das Stadtbild ein, dass man heute meinen könnte, dort sei nie etwas passiert.

Die Firma „E. Scherf Nachf.“ hatte noch einige gute Jahre in der Großen Kirchenstraße. Ende der 1990er war das Geschäft dann aber rückläufig, viele kleine Bauunternehmen gaben auf, Kohlen waren kaum noch gefragt, der Heizölhandel war geprägt von einigen großen Akteuren. Das Firmenjubiläum 2003 wurde bereits nicht mehr gefeiert. 2004 wurden die letzten sechs Mitarbeiter entlassen. 2010 dann erfolgte auch die Beendigung der letzten noch verbliebenen Geschäftstätigkeit. Auf Teilen des alten Betriebsgeländes sind heute die mit „Wohnen an der Apfelwiese“ beworbenen Mehrfamilienhäuser errichtet.

Vielen Dank an Helmut Köhler und die Geschichtswerkstatt Achim für die Hilfe und Recherchearbeit.