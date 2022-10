Heimatforscher Jörg Karaschewski erinnert an das rote Ziegelhäuschen auf dem Marktplatz

Von: Dennis Bartz

Das rote Ziegelhäuschen war lange ein beliebter Treffpunkt und wurde schließlich im Frühjahr 1991 abgerissen, um Platz für den Rathausbau zu machen. © Foto: Stadtarchiv

Achim – Achim hatte in den 1970ern und 1980ern ein heimliches Herz. Einen unausgesprochenen Kern, einen allgemeingültigen Treffpunkt, einen „inplace“. Ja, man traf sich auf dem Marktplatz, der eigentlich nichts weiter war, als ein großer asphaltierter Parkplatz, auf dem mittwochs und samstags der Wochenmarkt stattfand.

Wichtigster Punkt dieser innerstädtischen Parkfläche war ein kleines rotes Ziegelhäuschen, in dem ein Warteraum integriert war. Dieser Warteraum war der Platz, an dem man sich mit Freunden traf oder nach der Schule mehr oder weniger trocken auf den Bus warten konnte.

Wenn es etwas zu feiern gab, traf man sich dort. Zuletzt nach der Fußballweltmeisterschaft 1990. Schon der erste Auftritt des kleinen roten Gebäudes war vielversprechend. Am 11. August 1955 konnte man im Achimer Kreisblatt die fast schon euphorische Überschrift „Ein Schmuckstück auf dem Marktplatz“ lesen.

Verkehrsbüro, Wartehalle, Bedürfnisanstalt und Telefon unter einem Dach war damals hochmodern. So konnte man dann auch im Artikel lesen: „Die vielen Busfahrgäste, unsere Schuljugend, Einheimische, Fremde, Marktbesucher, unsere Hausfrauen, die den Markt frequentieren – kurz alle, die es eilig haben, atmen erleichtert auf: Man weiß jetzt endlich, wo man darf, wenn man muss … die bedürfnislose, die schreckliche Zeit ist vorüber.“

Das Gebäude war tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau. Im Kern beherbergte es das Reisebüro von Wittstock & Dohrmann. Dort kümmerte man sich, in vom Zigarrenrauch geschwängerter Luft, auch um die Anzeigenaufnahme für das Achimer Kreisblatt und die Annahme von Lottoscheinen.

Rückseitig befand sich eine öffentliche Toilette, die regelmäßig von einer Person betreut wurde. Über den Türen wurde nicht auf Damen und Herren hingewiesen, die kleinen weißen Schilder wiesen die jeweiligen Türen etwas brachial Männern und Frauen zu. Daneben befanden sich eine Telefonzelle und ein Fahrradständer. An der rechten Seite war ein verglaster Warteraum mit einer langen Holzbank an der Wand. Vorn am Gebäude konnte man seine Post in einen Briefkasten werfen, an der linken Seite hinter einem abgerundeten Fenster wurde für die aktuellen Filme des Odeon Kinos geworben.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich dieser Ort zum heimlichen Herz der Stadt. Dort konnte man auf seine Freunde warten, auch wenn Regen drohte. Man konnte neben dem Gebäude auf die Parkplätze fahren und hatte alles im Blick, was sich so auf der Obernstraße gegenüber der Sparkasse bewegte.

Bereits nach wenigen Jahren, so belegen es Postkarten aus den 1960ern, wurde die Tür zum Warteraum entfernt. In den 1980ern fielen dann die Fenster einem fortlaufenden Vandalismus zum Opfer. Auch ohne Fenster war das Aroma in dem Raum ausgesprochen unangenehm. Ein in den Wandputz eingearbeitetes Wandbild wurde in den letzten Jahren von Sprayern vielfältig überdeckt.

Obwohl es zuletzt ein optischer Schandfleck war, bleibt das Wartehäuschen vielen Achimerinnen und Achimern in nostalgischer Erinnerung. Ein Ort, der verschwand und für den sich niemals ein adäquater Ersatz fand. Als im Frühjahr 1991 die Bauarbeiten für das neue Rathaus begannen, war die Zeit des kleinen roten Häuschens vorbei und es fiel dem Abrissbagger zum Opfer.