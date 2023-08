Achim gestern & heute: Heimatforscher berichtet über Polizei im Wandel der Jahrzehnte

In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, an den Wandel der Achimer Polizeistationen.

Achim – Mehr als 30 Jahre schon befindet sich die Achimer Polizei in ihrem heutigen Gebäude. Das Wissen darum, wo die Beamten zuvor stationiert waren, geht langsam verloren. Daher beschäftigen wir uns heute mit den unterschiedlichen Standorten der Polizei in Achim. Nimmt man das Adressbuch des Kreises Achim aus Mitte der 1920er-Jahre zur Hand, findet man dort als Standort der Ortspolizeibehörde das Landratsamt in Achim. Das Gebäude ist heute der rechte Bereich des Kreissparkassengebäudes in der Obernstraße, neben dem ehemaligen Hotel Stadt Bremen (später Paulsberg Apotheke). Der Umzug des Landratsamtes vom zuvor mitgenutzten Amtsgericht in das neue Gebäude erfolgte 1927.

Eine Ansichtskarte der Achimer Innenstadt aus der Zeit um das Ende der 1950er-Jahre zeigt ein Polizeischild am Ende des Gebäudes. Der Eingang muss sich im Bereich zwischen dem heutigen Sparkassengebäude und der Apotheke befunden haben. Über diese Räumlichkeiten ist leider nicht viel überliefert, es waren zwei Räume für vier bis sechs Beamte. Daneben gab es noch Außenposten, beispielsweise in Baden (besetzt mit zwei Beamten), Uphusen (besetzt mit einem Beamten) und Oyten (besetzt mit zwei Beamten). Auch die Motorisierung war noch überschaubar. Die Beamten in Achim verfügten über ein Fahrzeug (vermutlich einen VW Käfer) und ein Fahrrad.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen und Spätaussiedlern wuchs die Bevölkerung der Stadt in den 1960ern stark an. Als Anfang der 1970er die Eingemeindungen der Ortsteile im Zuge der Gebietsreform vollzogen wurden, waren auch die alten Räumlichkeiten der Polizei zu beengt und man zog 1970 in den linken Bereich des heutigen Sparkassengebäudes.

Zu dieser Zeit gab es einen direkten Zugang von der Obernstraße in die Räumlichkeiten der Polizei. 1971 war die personelle Stärke bereits auf 16 Mann und eine Raumpflegerin angestiegen. Im hinteren Hof des Gebäudes wurde ein VW Pritschenwagen abgestellt. Ein VW Käfer befand sich in einer Garage am Alten Schützenhof. Die Polizeistation wurde zum Polizeirevier aufgewertet.

Aus Gründen der Menschenwürde weigerten sich die Achimer Polizisten irgendwann, die Zelle weiter in Anspruch zu nehmen.

Dass dieser Umzug keine Dauerlösung war, zeigte der Umstand, dass es im Keller des Gebäudes nur eine Zelle gab. Es war mehr ein Kartoffelverschlag mit Pritsche. Musste ein Gefangener mal die Toilette aufsuchen – es gab eine Gemeinschaftstoilette, die von Gefangenen und Beamten gleichermaßen benutzt wurde –, wurde er von einem Polizisten über eine schmale steile Treppe nach oben begleitet.

Es war für alle Beteiligten ein unwürdiger und gefährlicher Vorgang. Aus Gründen der Menschenwürde weigerten sich die Achimer Polizisten irgendwann, die Zelle weiter in Anspruch zu nehmen. So wurde entschieden, diesen Verschlag nicht mehr als Zelle zu nutzen, sondern Gefangene in die Zellen des Verdener Polizeireviers zu verbringen. Mit diesem Vorgehen fiel jedoch der einzige Streifenwagen des Nordkreises jeweils für gut eineinhalb Stunden aus. Bald verfügte man über eine eigene Telefonvermittlung, mehr Fahrzeuge und mehr Beamte, sodass die viel zu kleinen Räumlichkeiten niemanden mehr zuzumuten waren.

Als temporär neue Unterkunft wurde dann von der Stadt Achim das heutige Gebäude der kooperativen Kindertagesstätte Bierden der Lebenshilfe an der Bremer Straße 118 zunächst für fünf Jahre vermietet. In dieser Zeit sollte ein Grundstück für einen zentraler gelegenen Neubau gefunden werden. Dort war mit über 600 Quadratmetern Nutzfläche erstmals genügend Platz für Mensch, Technik und eine Zelle im Keller. Auch Parkflächen vor dem Gebäude waren in ausreichender Menge vorhanden. 1980 bezog das Polizeirevier Achim die neuen Räumlichkeiten.

Die neuen Möglichkeiten wurden mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert. Ein Gazelle-Polizeihubschrauber landete neben dem Krankenhaus, er und die Einsatzfahrzeuge konnten besichtigt werden, Kinder hatten die Möglichkeit, sich mit einer Sofortbildkamera auf einem Polizeimotorrad ablichten zu lassen. In mehreren Vorführungen wurden auch Einsatztechniken von Polizeihunden gezeigt. Eine kleine aber gut besuchte Veranstaltung. 1989 begann dort in Bierden Achims erste weibliche Polizistin ihren Dienst. Um für sie eine Umkleidemöglichkeit zu schaffen, wurde zunächst eine Abstellkammer mit Falttür leergeräumt.

Richtfest im Juli 1990

Nicht die zunächst geplanten fünf, sondern volle zehn Jahre verblieb die Achimer Polizei direkt neben dem Achimer Krankenhaus. Ende der 1980er wurde man dann gemeinsam mit der Stadt Achim bei der Grundstückssuche fündig. Bereits 1988 wurde klar, dass Achim neben dem Polizeirevier auch ein eigenes Kriminalkommissariat erhalten würde. Im Jahr darauf wurde ein Bauantrag gestellt, der im März 1990 zu einer Baugenehmigung führte.

Im Juli desselben Jahres konnte Richtfest gefeiert werden. Da der beauftragte Bauunternehmer aus Wittmund stammte, erfolgte dies nach ostfriesischem Brauch. Dabei wird unter anderem ein dreieckiges Stück Holz geworfen. In der Fallrichtung muss der Bauherr dann einen symbolisch fehlenden Balken suchen – ein großer Spaß für alle Beteiligten. Am 3. Dezember 1990 wurde das heutige Polizeirevier bezogen. Die offizielle Einweihung nahm im Januar 1991 der Niedersächsische Innenminister wahr. Dieses Gebäude war nun in allen Teilen der Planung und Umsetzung zur Nutzung durch die Polizei konzipiert und tut seit mehr als 30 Jahren seinen Dienst für die Beamten und die Bürger.

Von dort aus wird der gesamte Nordkreis polizeilich betreut. Die Notrufzentrale im Gebäude hatte in den frühen 1990er-Jahren ihre Bewährungsprobe, als gewaltige Regenfluten über der Stadt niedergingen. Binnen kürzester Zeit musste die diensthabende Beamtin über 200 Notrufe aufnehmen, während die Balkontür der eigenen Wohnung offenstand und der Regen für einen erheblichen Wasserschaden sorgte. Gegenüber dem etwas abgelegenen Revier in Bierden sorgte auch die nähere Lage zur Innenstadt für spürbar mehr Laufkundschaft. Die Achimer hatten ihr Polizeirevier jetzt mehr im Fokus.

An dieser Stelle geht ein ganz besonderer Dank an die Achimer Kontaktpolizistin Katja Brammer, die bei der Recherche unterstützt hat.

Von Jörg Karaschewski