Erste Weihnachtsteestube im Generationentreff mit 22 Gästen

Achim - Von Ingo Schmidt. Wer alleine Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage erlebt, verspürt oft besondere Einsamkeit – denn meistens verbringen Freunde die Zeit im Kreise der Familie, und auch das gesellschaftliche Leben liegt vollständig brach: Cafés und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen und bieten keinerlei Abwechslung.

„Wem an Heiligabend die Decke auf den Kopf fällt, der findet bei uns eine Anlaufstelle“, erklärt Martina Jansen ihr besonderes Angebot. Die Idee zu einer Weihnachtsteestube kam der Angestellten in der Achimer Stadtverwaltung bereits vor etwa drei Jahren gemeinsam mit Nachbarn. „Über meine Arbeit bei der Stadt habe ich Zugang zu den Räumlichkeiten und Zeit habe ich auch“, beschreibt die Alleinstehende die Entstehung. „Aber erst jetzt konnten wir unseren Plan umsetzen.“

So startete die Mitarbeiterin der Achimer Freiwilligenagentur einen Aufruf in den Lokalzeitungen und schon bald meldeten sich interessierte Unterstützer und auch Gäste. Zusammen mit acht Helferinnen und Helfern wurde so am Heiligen Abend im Saal des Generationentreffs an der Langenstraße eine Tafel aufgestellt und mit Tannengrün, Kerzen und Accessoires weihnachtlich geschmückt. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr nutzten mehr als 20 Besucher diese einzigartige Gelegenheit zum ungezwungenen Beisammensein, Klönen und Kennenlernen bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen. Für jeden Gast hatten die Organisatoren ein Präsent vorbereitet mit gespendeten Schoko-Weihnachtsmännern von der Tafel.

Das Programm war vollkommen offen: Ganz nach Wunsch sangen die Gäste Lieder oder es wurden Weihnachtsgeschichten vorgetragen. Das Angebot in der Achimer City ist das erste dieser Art in der Region. Das Interesse war beachtlich, und die Gäste kamen nicht nur aus Achim, sondern auch aus der näheren Umgebung wie Oyten oder Etelsen. „Wir wollen mal sehen, wie sich das Angebot entwickelt“, sagt Martina Jansen, „für Vorschläge sind wir immer offen.“