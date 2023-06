Heftiger Gegenwind für die Stadt

Von: Michael Mix

Teilen

Daumen hoch für eine neue Galerie an der Windmühle: Frank Bergs (Mitte), Präsident des Lions-Clubs Achim, hat der Spitze des Mühlenvereins mit dem Vorsitzenden Rainer Ditzfeld (rechts) und seinem Stellvertreter Falk Rossol-Vöge 2 000 Euro gespendet. © mix

Achim – Die Achimer Windmühle, das Wahrzeichen der Stadt, benötigt eine neue Galerie. Wie berichtet, ist der Balkon rund um das historische Gebäude von 1761 marode, und weil seit Kurzem auch noch eine aussteifende Stütze nicht mehr ihren Zweck erfüllt, bleibt das Gelände bis auf Weiteres gesperrt. Der Lions-Club Achim trägt nun mit einem Scherflein dazu bei, den Galerieholländer wieder auf Vordermann zu bringen.

Präsident Frank Bergs überreichte am Mittwoch Rainer Ditzfeld, Bürgermeister und kraft seines Amtes auch Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle, vor Ort symbolisch 2 000 Euro aus dem Weihnachtskalender-Verkauf, eine gleich hohe Summe hatte auch schon die Achimer Tafel erhalten.

„Das Geld können wir gut gebrauchen. Der Betrag wird für den Abbruch der Galerie verwendet“, sagte Ditzfeld. Denn allein der werde rund 30 000 Euro kosten. „Die Mühle wird deshalb diese oder nächste Woche komplett eingerüstet“, informierte er weiter. Bis zum Ende der Sommerferien solle der Abbruch in der Regie des Vereins erledigt sein, sodass dann wieder Trauungen und andere Veranstaltungen an und in der Mühle stattfinden könnten.

Der Neubau der Galerie ist für das kommende Jahr geplant. „Das läuft über die Stadt. Da sind ja dann Ausschreibungsfristen und andere Vorgaben zu beachten“, hakte Falk Rossol-Vöge, 2. Vorsitzender des Mühlenvereins, ein. 70 000 Euro seien für den Neubau veranschlagt.

Viele im Verein sind indes gar nicht gut auf Ditzfeld und Co. zu sprechen. In der jüngsten Jahreshauptversammlung hielten alle Anwesenden „einen Druckaufbau gegenüber der Stadt“ für erforderlich. Denn die Eigentümerin des Gebäudes und Grundstücks hoch über der Achimer Marsch vernachlässige die prominente Immobilie.

Die aussteifende Stütze unterhalb des Balkons rund um das historische Gebäude ist defekt. © stadt achim

Die Stadt behandle die Windmühle und deren Trägerverein stiefmütterlich, erforderliche Maßnahmen würden oft nur zögerlich angegangen, beklagen Aktivisten. So sei die Galerie „doch schon seit Jahren kaputt. Es dauert einfach alles zu lange“, kritisiert Hartmut Bank, technischer und historischer Leiter beim Verein, auf Nachfrage.

„Achim brüstet sich auf der einen Seite mit der Mühle als Wahrzeichen der Stadt, macht aber kaum etwas dafür“, stellt Kassenprüfer Manfred Harms fest. „Ressourcen“ des Vereins würden kaum genutzt. So habe es die Stadt zum Beispiel abgelehnt, Bank die „Kümmererrolle“, die Planung des Galerieneubaus und die Projektbegleitung, zu übertragen. Dabei sei der Architekt ein Fachmann. Der Achimer habe bis zu seinem Ruhestand 2019 beim Landkreis Rotenburg bei der Bauaufsicht und Denkmalpflege gearbeitet.

Einen Bauantrag für das Vorhaben habe die Stadt mittlerweile gestellt, allerdings fehle noch ein Brandschutzkonzept, berichtet Hartmut Bank. „Ich habe angeboten, dabei behifllich zu sein, aber das ist offenbar nicht erwünscht.“ Dabei müssten für den Galeriebau drei Angebote eingeholt werden, „auch muss eine vollständige Ausschreibung erfolgen und alles bis zum 1. August fertig sein, damit noch Fördergelder beantragt werden können“.

Welchen Stellenwert habe der Verein überhaupt noch für die Stadt, wenn Angebote abgelehnt würden und Ergebnisse aus Gesprächen mit dem Bürgermeister nicht umgesetzt würden?, fragt Harms. „Wir müssen zu einem klaren ,Workshare‘ kommen“, fordert er. Solle der Mühlenverein etwa nur noch dafür zuständig sein, den Pfingstfrühschoppen „und andere Veranstaltungen mit Kaffee und Kuchen“ auszurichten, „und selbstverständlich für die Sauberkeit auf dem Gelände sorgen“?

Hartmut Bank, technischer und historischer Leiter beim Verein, wirft der Stadt vor, die Mühle zu vernachlässigen. © -

Die Aufgabenverteilung müsse geregelt werden. Auch die Doppelrolle von Ditzfeld als Bürgermeister und Vorsitzender des Mühlenvereins sei problematisch.

„Wenn sich Baudenkmäler in öffentlicher Hand befinden, geht es mit denen meistens bergab“, sagt Bank. Weil Kindergärten und Schulen mit Eltern als starker Lobby für die Stadt doch eine viel höhere Priorität hätten.

Dabei weise die Mühle weiterhin großen Sanierungsbedarf auf. „Auch die Zahnräder an der Windrose müssen repariert werden“, nennt der Experte ein Beispiel. Gerne würde er auch wieder vermehrt Kinder und Jugendliche durch das geschichtsträchtige Gebäude führen.

„Der Verein zur Erhaltung der Achimer Windmühle kann seinem Namen leider nicht richtig gerecht werden“, urteilt Hartmut Bank. Denn die Stadt grätsche leider immer wieder dazwischen.

Und was sagt die dazu? „Die genannten Vorwürfe sind uns bekannt, und sicherlich ist bisher verwaltungsseitig im Zusammenhang mit der Mühle, die eine große Bedeutung für Achim hat, nicht immer alles optimal gelaufen“, antwortet Pressesprecher Kai Purschke. „Daher, und auch wegen des aktuellen Schadens sowie der daraus resultierenden Sperrung, setzen wir uns intensiv mit der Gesamtthematik auseinander.“