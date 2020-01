Haus darf bis an Grenze reichen

Immer mehr ausladende Häuser, die Kritiker als „Wohnklötze“ brandmarken, machen sich in Achim breit. Gerade in enger Bebauung im Zentrum sind derartige Objekte Anwohnern, aber auch Passanten mit ästhetischem Empfinden für Architektur und Stadtbild ein Dorn im Auge. Und bei manch einem Haus, das nahe an den Gehweg herangebaut ist, wie hier an der Dieckmannstraße, Ecke An der Eisenbahn, fragen sich einige, ob das nicht gegen behördliche Vorschriften verstößt. „In diesem Fall ist alles in Ordnung“, sagt Rolf Thies, stellvertretender Leiter des Bauamts beim Landkreis Verden, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es wäre sogar zulässig gewesen, wenn das Haus samt Nebengebäude direkt bis an die Grundstücksgrenze herangereicht hätte.“ Text und Foto: mm