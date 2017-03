Achim - Durchdringender und harter Gitarrenrock ließ am Sonnabend die Katakomben erzittern: Mit Elbrebellen und den Musikern von „Endgegner“ als Vorband hatte Wirt Fiete Hermanski gestandene und ambitionierte Deutschrocker in seinen Keller geholt. Viele Achimer Gäste und zahlreiche mitgereiste Fans füllten den Schankraum bis an die Belastungsgrenze und feierten eine laute Rocknacht.

„Hat euch niemand gewarnt?“ Mit dieser Frage begrüßte Sänger Burny von Endgegner seine Achimer Gäste. Als Einheizer spielte die Band aus Soltau ihre kompromisslose Mischung aus deutschem Punkrock mit Ska- und manchmal Metal-Einflüssen.

Ihren Sound bezeichnen sie als Streetrock. Ihre Texte beschreiben das Leben und handeln von Freundschaft, Liebe oder alltäglichen Problemen. Die vier Musiker wollen Spaß verbreiten und die Fans mit ihrem Enthusiasmus infizieren.

„Wir sind weder rechts noch links“, erklärt Burny alias Björn Vormbrock vor dem Konzert und greift damit Missverständnissen vor, „wir sind absolut unpolitisch aber manchmal gesellschaftskritisch. Die Songs beschreiben Alltagsthemen, die unsere Zuhörer berühren.“ Der Band-Titel stamme aus der virtuellen Welt der Video- und PC-Spiele, wo der Spieler am Ende immer auf einen letzten, besonders starken und widerstandsfähigen Gegner treffe, den sogenannten Endgegner.

+ Sänger Burny transportierte mit viel Enthusiasmus die Botschaften der Endgegner ins Publikum.

Aber nicht am Ende, sondern vorweg begeisterten sie ihr Publikum. Ihre Song-Titel lauten „Ich hab’ Schuld“ oder „Ich hole mir mein Leben zurück“. Bei der abschließenden Trinkhymne „Ich trinke auf...“ fanden die Gäste kein Halten mehr.

Den harten Sound führten anschließend die Elbrebellen weiter fort. Die Musiker hatten sich 2015 zusammengefunden als die Band von Basti (Gitarre/Gesang) und Jan (Bass/Gesang) auseinander gefallen war. Gemeinsam gründeten sie mit Gitarrist Jörg und Schlagzeuger Schenze die Elbrebellen – und das sehr erfolgreich: Der Song „Whiskey oder Worte“ wurde vom Journal „Best Music Talent“ als bester Song 2015 prämiert.

Ihre Musik bezeichnen sie als „Premium Rebel Rock“, der zwischen Deutsch-, Punkrock und Ska angesiedelt ist, auf jeden Fall ordentlich laut und mitreißend. Inspiriert fühlen sich die Talente aus Lauenbrück von den Broilers, den Toten Hosen und den aus Kalifornien stammenden Rancid. In ihren Titeln „Zeit der Wahrheit“, „Moin, Moin“ oder „Blut und Wasser“ erschaffen sie allerdings durchaus einen eigenen, unverkennbaren und durchdringenden Sound. - sch