Sechstklässler an Realschule tauchen ins Mittelalter ein

Harte Arbeit, schwere Last

+ Schülerinnen und Schüler tauchen hier Stoffe in eine geruchsintensive „Brühe“, um schöne bunte Seidentücher zu erhalten.

Achim - „Puh, das stinkt“, entfährt es einem Jungen, der Stofffetzen in einen großen Topf taucht. In der dunklen Brühe schwimmen Zwiebelschalen und Möhrengrün, die triste Seidentücher nach und nach gelb färben. Beim Mittelalter-Projekt für die fünf sechsten Klassen an der Realschule rümpft der eine oder andere Jugendliche zwar die Nase, aber letztlich sind alle begeistert bei der Sache.