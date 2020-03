Harry Kurth gestorben: „Sein Tod reißt große Lücke im TSV“

Achim – Überraschend ist Harry Kurth am vorigen Sonntag gestorben. Der agile Achimer, der 76 Jahre alt wurde, war in der Stadt bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Bis zuletzt sauste er mit dem Fahrrad durch die Gegend, stoppte gerne für einen kurzen Klönschnack, um dann flugs zur nächsten Aktivität aufzubrechen.

Kurths Leidenschaft galt dem Sport. Von 1971 an gehörte der frühere Soldat dem TSV Achim an. Dort engagierte er sich in den Abteilungen Turnen, Leichtathletik und Schwimmen in zahlreichen Funktionen ehrenamtlich. „Vieles hat er zusammen mit seiner Ehefrau Annemarie gemacht“, weiß Jennifer Rauch, zweite Vorsitzende der Turnsparte.

Seit 1989 hatte Harry Kurth die sportliche Leitung der „Eumel“ inne. Er organisierte verschiedene Aktionen der Männerturngruppe wie den Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Der ehemalige Geräteturner, der als Männerturnwart beim Turnkreis Verden fungierte, repräsentierte den TSV Achim weit über die Region hinaus. Bei Landes- und Deutschen Turnfesten marschierte er mit der Vereinsfahne vorneweg.

Er war zudem als Rettungsschwimmer im Schwimmbad aktiv, nahm Sportabzeichen ab und brachte vielen Kindern das Inlineskaten bei. Auch bei den Radfahrern leitete er Touren. Für seinen Einsatz als Startordner in der Leichtathletik erhielt Kurth die goldene Ehrennadel des niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes. „Unvergessen auch sein Engagement bei der Organisation der freundschaftlichen Begegnungen mit den Jedermännern aus Bad Sobernheim und den Turnfreunden aus Jena“, sagt sein Eumel-Wegbegleiter Erhard Mattern.

Für seine ehrenamtliche Arbeit wurde Harry Kurth 2014 mit dem Ehrenpreis der Stadt ausgezeichnet. „Er war gerade mitten in der Arbeit, viele Dias einzuscannen, um diese für die Nachwelt zu erhalten, als sein Leben endete“, berichtet Mattern.

Harry Kurth sei sehr engagiert und zuverlässig gewesen, er habe auch viele Kleinigkeiten im Vereinsleben übernommen, betont Rauch. „Sein Tod reißt eine große Lücke im TSV.“