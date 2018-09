Handy am Ohr: Zusammenstoß

BADEN - Zwei sich entgegenkommende Autos stießen an der Roedenbeckstraße in Badenermoor zusammen. Die Fahrerin eines Citroens war auf dieser Kreisstraße in Richtung Uesen unterwegs. Dabei telefonierte sie klar erkennbar, heißt es im Polizeibericht. Weil sie deshalb offenbar unaufmerksam gewesen sei, geriet sie in den Gegenverkehr. Dort prallte der Citroen mit einem Renault zusammen, den ein 36-Jähriger lenkte. Während an dessen Auto erheblicher Sachschaden entstand, setzte die telefonierende Frau ihre Fahrt fort und beging damit Unfallflucht. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Hinweise zu der Fahrerin, deren Auto an der linken Seite beschädigt sein dürfte, nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/ 9960 entgegen. Zu dem Unfall kam es am Montag gegen 18.15 Uhr.